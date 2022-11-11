YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. İstanbul'dan gelen avukatlar, Şanlıurfa'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul'dan gelen avukatlar, Şanlıurfa'da tarihi yerleri gezdi

11.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 2 No'lu Barosu ile Tüm Hukukçular Birliği üyesi 40 avukat, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

İstanbul'dan gelen avukatlar, Şanlıurfa'da tarihi yerleri gezdi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente İstanbul'dan gelen avukatlar, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" kabul edilen Göbeklitepe'yi gezdi.

Heyet, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı mekan olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ile Harran ilçesini de ziyaret etti.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 kişilik bir avukat grubuyla Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.

Kenti çok beğendiklerini ifade eden Şamlı, "Şanlıurfa, ülkemizin en güzel kentlerinden birisidir. Çok önemli bir inanç ve kültür merkezinde bulunmak bizim için çok önemlidir. Şanlıurfa aynı zamanda 'Peygamberler Şehri' peygamberler aynı zamanda bizlerin de atalarıdır. Burada peygamberlere ait kutsal mekanları ziyaret edip, dua ediyor, onları yad ediyoruz." dedi.

Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Mustafa Kuran da ziyarete katılan avukatlara teşekkür ederek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eyyübiye’de gıda satış noktalarına sıkı denetimEyyübiye’de gıda satış noktalarına sıkı denetim
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karDoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar
Sivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldüSivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Avukat Şanlıurfa ziyaret

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Kasım Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
12:14
İkindi
15:01
Akşam
17:26
Yatsı
18:43
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.