İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı izle: Süreyya'dan Esma'ya suçüstü! (Yeni bölüm ne zaman belli oldu!)

İstanbullu Gelin 32. bölümde Esma ile Garip'i konakta yakalayan kişinin kim olduğu ortaya çıkıyor. Esma'nın adı ile bile hitap etmediği gelini Süreyya! Fakat Süreyya, bunu koz olarak kullanmaktansa aralarında aşka duyduğu saygı ile Faruk tarafından yakalanmalarına engel oluyor. Faruk'un yukarı çıktığını farkeden Süreyya, Garip'in koluna girerek "Öyle üst kata çıktı beraber" diyerek olaydan şüphelenmesini engelliyor.

İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolünde oynadığı ve Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölümünde Esma ile Garip'in kime yakalandığı ortaya çıkıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisi, İstanbul'dan Bursa'ya gelin giden bir kızın, kocasının geleneklerine bağlı ailesi ile arasında geçen zorlu yaşamı gözler önüne seriyor. Heyecanla izlenen dizinin son bölümü, Esma ile Garip'in konakta öpüştükleri sırada birisine yakalandığı sahne ile final yapmıştı. Peki bu kişi kimdi? İpek mi Faruk mu?

Buna rağmen Esma, Süreyya tarafından yakalanmalarını hiç hoş karşılamıyor. Hatta Süreyya'nın bunu koz olarak kullanacağını düşünmektedir. Süreyya'nın ise hiç öyle bir derdi olmadığı gibi "Sizi zorlu bir sene bekliyor" diyerek dinlenmesinin onun için iyi olacağını söylüyor. İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte yeni bölüm ne zaman belli oldu. İstanbullu Gelin yeni bölüm 12 Ocak Cuma günü Star TV'de ekrana gelecek. İşte İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın, aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesidir. Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.