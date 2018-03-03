İstanbullu Gelin 39. son bölüm izle: Son şok Murat'tan! (İstanbullu Gelin 40. bölüm ilk sahne yayınlandı!)

İstanbullu Gelin 39. son bölümü, dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve gerçek bir hayat hikayesinde uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde konak iyice karıştı. Esma ile Garip'in birlikteliği sonrasında başlayan dağılma, Fikret'in hisselerini Adem'e satması ve Esra ile olan ilişkisinin ortaya çıkması ve sonrasında İpek'in boşanma kağıtlarının gelmesi ile evi terketmesi sonrasında iyice sarsıldı. Faruk ise 3 hafta hamile olan Süreyya'yı bu olaylardan etkilenmemesini arzulamaktadır. Fakat İstanbullu Gelin son bölüm finalinde 3 gündür kayıp olan Murat ile Bade'nin yaptıkları süpriz herkesi bir kez daha şoka soktu. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm ilk sahnesi de son bölümden sonra yayınlandı.
İstanbullu Gelin son bölümde Faruk ile Süreyya, hamileliğin sevincini yaşıyorlar. Aralarında aldıkları bir karar ile bunu herkesten saklarlar. Fakat Esma Hanım başta olmak üzere şüpheleri üzerlerine çekerler. Esma, Süreyya'ya "İştahın açıldı bu aralar" demesi ile ikili gözgöze gelir. Konakta İpek'in evi bebekleri ile terketmesi Fikret'i çılgına çevirir. Fikret'in Esra ile ilişkisinin ortaya çıkması, İpek'e boşanma evraklarını göndermesi sonrasında İpek evi terketti. Bu yüzden Esma Hanım tüm suçu Fikret'te bulur. Esra yüzünden Esma Hanım ile Fikret şiddetli bir şekilde tartışırlar. Bu olaylardan 3 gün sonra kahvaltı sofrasında aileyi yeni bir süpriz karşılar. Nurgül'ün sorması sonrasında Bade ve Murat'ı arayan konak ahalisi, onları karşılarında ve elele görmeleri ile şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemezler. Murat, evlilik cüzdanını göstererek "Biz evlendik" der.
"Biz evlendik." #gizlikalsın pic.twitter.com/dPpzcNRqZC— STAR TV (@startv) 2 Mart 2018
İstanbullu Gelin son bölümde Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. Bu olay sonrasında Dilara, kayıtsız bir şekilde karşısında oturan Adem'e "Ben seni sevdim, sevdim" diyerek yüzüklerini sehpanın üzerine bırakır ve evi terkeder. İstanbullu Gelin son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
İstanbullu Gelin 39. son bölüm izle
İSTANBULLU GELİN 39. BÖLÜM ÖZETİ
Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.
İSTANBULLU GELİN 40. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ
İstanbullu Gelin son bölüm sonrasında yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde Esma, Garip'e dert yanıyor. Son bölümde Murat ile Bade'nin evlendik diyerek karşılarına çıkması üzerine Esma Hanım, bu olayların tek sebebinin Garip olan birlikte olması olarak görür. Bu yüzden Esma Hanım, Garip'e ayrılmaları gerektiğini söyler.
İSTANBULLU GELİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanı, son bölümden sonra merak edilmeye başlandı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, son bölümü takip eden Pazartesi günü yayınlanıyor. İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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