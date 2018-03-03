İstanbullu Gelin 39. son bölüm izle: Son şok Murat'tan! (İstanbullu Gelin 40. bölüm ilk sahne yayınlandı!)

İstanbullu Gelin 39. son bölümü, dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve gerçek bir hayat hikayesinde uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde konak iyice karıştı. Esma ile Garip'in birlikteliği sonrasında başlayan dağılma, Fikret'in hisselerini Adem'e satması ve Esra ile olan ilişkisinin ortaya çıkması ve sonrasında İpek'in boşanma kağıtlarının gelmesi ile evi terketmesi sonrasında iyice sarsıldı. Faruk ise 3 hafta hamile olan Süreyya'yı bu olaylardan etkilenmemesini arzulamaktadır. Fakat İstanbullu Gelin son bölüm finalinde 3 gündür kayıp olan Murat ile Bade'nin yaptıkları süpriz herkesi bir kez daha şoka soktu. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm ilk sahnesi de son bölümden sonra yayınlandı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde Faruk ile Süreyya, hamileliğin sevincini yaşıyorlar. Aralarında aldıkları bir karar ile bunu herkesten saklarlar. Fakat Esma Hanım başta olmak üzere şüpheleri üzerlerine çekerler. Esma, Süreyya'ya "İştahın açıldı bu aralar" demesi ile ikili gözgöze gelir. Konakta İpek'in evi bebekleri ile terketmesi Fikret'i çılgına çevirir. Fikret'in Esra ile ilişkisinin ortaya çıkması, İpek'e boşanma evraklarını göndermesi sonrasında İpek evi terketti. Bu yüzden Esma Hanım tüm suçu Fikret'te bulur. Esra yüzünden Esma Hanım ile Fikret şiddetli bir şekilde tartışırlar. Bu olaylardan 3 gün sonra kahvaltı sofrasında aileyi yeni bir süpriz karşılar. Nurgül'ün sorması sonrasında Bade ve Murat'ı arayan konak ahalisi, onları karşılarında ve elele görmeleri ile şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemezler. Murat, evlilik cüzdanını göstererek "Biz evlendik" der.