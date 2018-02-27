İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı: İpek sonunda evi terkediyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanında konak, İpek'in terketme kararı sonrasında karışıyor. Her cuma akşamı Star TV'de ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde Begüm'ün cenazesi ile Süreyyya'nın hamile olduğunu öğrenmesi hüznü ve sevinci bir arada yaşatmıştı. Süreyya ile Faruk, yeni bölüm fragmanında bebeklerinin 3 haftalık olduğunu öğreniyor ve herkesten saklama kararı veriyorlar.

İSTANBULLU GELİN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında diğer yandan boşanma evraklarını alan İpek, Fikret'in bu kararını onun adına düzenlenen doğumgünü partisinde söylüyor. Bu yüzden sinirlenen İpek'in babası Fikret'in yakasına yapışıyor. İpek, bu olaylar sonrasında konaktan taşınma kararı alıyor. Çocuğunu da yanına alan İpek'in arkasında Fikret "Bana bunu yaşatma İpek" diye bağırması hiç bir şeyi değiştirmiyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, milyonların sevgilisi “İstanbullu Gelin sürpriz dolu gelimelerle yine zirvede. Esma ile Süreyya’nın yakınlığını kıskanan İpek harekete geçti. Esma tarafından takip ettirildiğini Süreyya’ya söyleyen İpek amacına ulaştı. Osman’ın nişanı yarım kalırken bu kez de evde Murat ve Bade krizi patlak verdi. Süreyya’nın sürpriz hamileliği ise bu hafta da milyonları ekrana kilitledi.