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İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı: İpek sonunda evi terkediyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2018 09:52 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin yeni bölümde İpek, Fikret'in boşanma evraklarını yollaması sonrasında çocuğunu da alarak evi terkediyor. İpek'in babası Fikret'in yakasına yapışarak çok sert tepki gösteriyor. Süreyya ile Faruk ise bebeklerinin üç haftalık olduğunu öğreniyor. İşte İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanı: İpek sonunda evi terkediyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm fragmanında konak, İpek'in terketme kararı sonrasında karışıyor. Her cuma akşamı Star TV'de ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde Begüm'ün cenazesi ile Süreyyya'nın hamile olduğunu öğrenmesi hüznü ve sevinci bir arada yaşatmıştı. Süreyya ile Faruk, yeni bölüm fragmanında bebeklerinin 3 haftalık olduğunu öğreniyor ve herkesten saklama kararı veriyorlar.

İSTANBULLU GELİN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında diğer yandan boşanma evraklarını alan İpek, Fikret'in bu kararını onun adına düzenlenen doğumgünü partisinde söylüyor. Bu yüzden sinirlenen İpek'in babası Fikret'in yakasına yapışıyor. İpek, bu olaylar sonrasında konaktan taşınma kararı alıyor. Çocuğunu da yanına alan İpek'in arkasında Fikret "Bana bunu yaşatma İpek" diye bağırması hiç bir şeyi değiştirmiyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, milyonların sevgilisi “İstanbullu Gelin sürpriz dolu gelimelerle yine zirvede. Esma ile Süreyya’nın yakınlığını kıskanan İpek harekete geçti. Esma tarafından takip ettirildiğini Süreyya’ya söyleyen İpek amacına ulaştı. Osman’ın nişanı yarım kalırken bu kez de evde Murat ve Bade krizi patlak verdi. Süreyya’nın sürpriz hamileliği ise bu hafta da milyonları ekrana kilitledi.

Esma’nın kendini takip ettirdiğini öğrenince Süreyya, Emir toparlayınca evden ayrılacağını açıkladı. Begüm’ün kaybeden Can bunun bedelini Faruk’a ödetmek için Adem’le el sıkıştı. Reyhan’dan annesini Boranların hapishaneye gönderdiğini öğrenen Adem artık eskisinden de tehlikeli. Senem geçmiş ile ilgili büyük sırrını Akif’e açıkladı. Garip, Esma ile olduğunu sonunda Siren’e söyledi. Murat ise Bade ile evlenceğini açıkladı.

Finale ise Süreyya’nın hamile olduğunu damgasını vurdu. Beklenmedik haberi alan Süreyya ve Faruk göz yaşlarını tutamadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin son bölüm izle

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