İstanbullu Gelin 40. son bölüm izle: Mektupta neler yazıyordu? (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 40. son bölüm Star TV'de ilgiyle izlendi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Adem'in eline ulaşan eski bir mektup ve içinde yazılanlar merak konusu oldu. Annesinin ölümü sonrasında öfkesini Süreyya'dan çıkaran Emir'in sözleri Faruk'u bile şaşırttı. İpek, Fikret'i boşanmaktan vazgeçirmek için çareyi olayları Esra'nın abisine anlatmakta buluyor. Fikret'in evden aldığı mektup ve içinde yazılanlar ise izleyenlere şok yaşattı. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin 40. son bölüme Adem'in eline ulaşan babası Feyzi'nin yazdığı son mektuptakiler damgasını vurdu. Feyzi, Reyhan'a yazdığı mektupta Adem'i kendi nüfusuna geçirmeyi istediğini belirttiği mektup yıllarca annesi tarafından ondan saklanmış. Seyirciler, bu mektup ve içinde yazanların sonrasında Adem'in haklarını sorgulaması yakındır diye yorumlar yaptılar.

İstanbullu Gelin son bölümde Garip, Esma'ya uzun bir veda yazısı yazıp telefonuna mesaj olarak gönderir. Fakat mesajı gönderdikten sonra kalp krizi geçirir ve olduğu yere yıkılır. Tek başına yaşayan ve bu durumunda kimsenin haberi olmadığı Garip ölecek mi?