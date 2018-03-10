İstanbullu Gelin 40. son bölüm izle: Mektupta neler yazıyordu? (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 40. son bölüm Star TV'de ilgiyle izlendi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Adem'in eline ulaşan eski bir mektup ve içinde yazılanlar merak konusu oldu. Annesinin ölümü sonrasında öfkesini Süreyya'dan çıkaran Emir'in sözleri Faruk'u bile şaşırttı. İpek, Fikret'i boşanmaktan vazgeçirmek için çareyi olayları Esra'nın abisine anlatmakta buluyor. Fikret'in evden aldığı mektup ve içinde yazılanlar ise izleyenlere şok yaşattı. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar...
İstanbullu Gelin 40. son bölüme Adem'in eline ulaşan babası Feyzi'nin yazdığı son mektuptakiler damgasını vurdu. Feyzi, Reyhan'a yazdığı mektupta Adem'i kendi nüfusuna geçirmeyi istediğini belirttiği mektup yıllarca annesi tarafından ondan saklanmış. Seyirciler, bu mektup ve içinde yazanların sonrasında Adem'in haklarını sorgulaması yakındır diye yorumlar yaptılar.
"Adem benim oğlum..." #kırıkkalpler pic.twitter.com/qz1xNGqMbC— STAR TV (@startv) 9 Mart 2018
İstanbullu Gelin son bölümde Garip, Esma'ya uzun bir veda yazısı yazıp telefonuna mesaj olarak gönderir. Fakat mesajı gönderdikten sonra kalp krizi geçirir ve olduğu yere yıkılır. Tek başına yaşayan ve bu durumunda kimsenin haberi olmadığı Garip ölecek mi?
"Hoşça kal gönlümün tek sultanı..." #kırıkkalpler pic.twitter.com/xsEdrls8jA— STAR TV (@startv) 9 Mart 2018
İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Emir arasındaki gerginlik devam etti. Hatta Emir'in okuldaki konuşması sırasında annesinin ölümü sonrasında tüm öfkesini Süreyya'dan çıkarmaya devam etti. Süreyya'nın annesi Begüm ile babası Faruk'un yeniden barışmalarının önünde tek engel olduğunu söyler. Bu sözler üzerine Süreyya gözyaşların boğulur. Fakat sonrasında Emir ile yaptığı konuşmada hiçbir annesinin yerine geçmek istemediğini, kendisinin de küçük yaşta annesini kaybettiğini söylerek istediği takdirde her zaman yanında yer alacağını söyler. Bu sözler Emir'e nasıl bir etki yapacak? İstanbullu Gelin son bölümü izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız.
İSTANBULLU GELİN 40. SON BÖLÜM İZLE
Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.
İSTANBULLU GELİN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
İstanbullu Gelin son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Heyecanla izlenen İstanbullu Gelin son bölümde birçok gelişme yaşandı. Süreyya ile Faruk'un herkesten sakladıkları hamilelik sonunda ortaya çıktı. ipek'in Fikret'i boşanmaktan vazgeçirmek için Esra'nın abisi ile görüşmesi ve Esra'nın karşısına çıkması nasıl bir etki yaratacak? Esma'ya veda ettikten sonra kalp krizi geçiren Garip ölecek mi? Esma'nın kocası Feyzi'nin Adem'i oğlu olduğunu söylediği mektubun ortaya çıkması sonrasında neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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