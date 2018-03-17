İstanbullu Gelin 41. son bölüm izle: Adem öldü mü? (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 41. son bölümü izleyenler, final sahnesi ile şok oldu. Star TV'de heyecanla izlenen ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'İn başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Garip, kalp krizi geçirdikten sonra kızı tarafından yerde bulunur ve acil olarak hastaneye kaldırılır. Garip, krizi zor da olsa atlatır ve hayati tehlikeyi atlatır. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya'nın organize etti ve Esma Hanım'ın katıldığı bekarlığa veda partisi ortalığı karıştırır. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesi ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bu sahne sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte İstanbullu Gelin son bölüm ve yeni fragman hakkında detaylar...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde Adem, geçmişten gelen mektubun etkisi ile dumur halindedir. İçindeki psikolojik baskıdan çıkmak için annesiyle yüzleşmeye gider. Hastanede annesinin önüne, babasından gelen mektubu atar ve bunu neden sakladığını sorar.

İstanbullu Gelin 41. bölümde Adem, annesinin yanında ayrıldıktan sonra kafası bulanık bir şekilde ve dengesiz olarak arabası ile son hız gitmektedir. Bir anda Adem, arabasını yolun kenarında bir binaya çevirir. Ve son hız arabasıyla binaya çarpar. İzleyenlerin şok olduğu sahnede Adem yaşıyor mu merak ediliyor.