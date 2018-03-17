İstanbullu Gelin 41. son bölüm izle: Adem öldü mü? (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 41. son bölümü izleyenler, final sahnesi ile şok oldu. Star TV'de heyecanla izlenen ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'İn başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Garip, kalp krizi geçirdikten sonra kızı tarafından yerde bulunur ve acil olarak hastaneye kaldırılır. Garip, krizi zor da olsa atlatır ve hayati tehlikeyi atlatır. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya'nın organize etti ve Esma Hanım'ın katıldığı bekarlığa veda partisi ortalığı karıştırır. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesi ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bu sahne sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte İstanbullu Gelin son bölüm ve yeni fragman hakkında detaylar...
İstanbullu Gelin son bölümde Adem, geçmişten gelen mektubun etkisi ile dumur halindedir. İçindeki psikolojik baskıdan çıkmak için annesiyle yüzleşmeye gider. Hastanede annesinin önüne, babasından gelen mektubu atar ve bunu neden sakladığını sorar.
"Sen bunu nasıl izlemişsin?" #şansver pic.twitter.com/MawqoA5IpT— STAR TV (@startv) 16 Mart 2018
İstanbullu Gelin 41. bölümde Adem, annesinin yanında ayrıldıktan sonra kafası bulanık bir şekilde ve dengesiz olarak arabası ile son hız gitmektedir. Bir anda Adem, arabasını yolun kenarında bir binaya çevirir. Ve son hız arabasıyla binaya çarpar. İzleyenlerin şok olduğu sahnede Adem yaşıyor mu merak ediliyor.
#şansver pic.twitter.com/g21c9kWG15— STAR TV (@startv) 16 Mart 2018
Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindedir. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmayacaktır. Garip geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden olacaktır. Akif ve Senem nikaha hazırdır, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşanacaktır. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüşür. Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili bir çok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden olacaktır.
İstanbullu Gelin son bölüm izle
İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Dün akşam Star TV'de yayınlanan son bölüm sonrasında yeni fragman çıktı mı sorulmaya başlandı. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde Adem'in binaya çarpması sonrasında yaşıyor mu öğrenmek isteyenler, yeni bölüm fragmanını beklemeye başladılar. Her pazartesi yayınlanan yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkte takip edebilirsiniz. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz siz okuyucularımızla paylaşacağız.
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