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İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı affedecek mi? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2018 08:32 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen İstanbullu Gelin, bu akşam yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölümü "Affetmek" üzerine kurulu. Ada'ın hastalığı Fikret ile İpek arasındaki buzları eritiyor. Dizide araları bozuk olan Dilara-Süreyya, Esma-Fikret, Adem-Reyhan ve en önemlisi Faruk ile Osman birbirlerini affedecekler mi? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm özeti.

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı affedecek mi? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı da paylaşıldı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin'de küsler barışacak. "Affetmek" ana konulu olan İstanbullu Gelin yeni bölümde Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, Esma ile Garip'in neşeli halleriyle başlıyor. Fakat Esma Hanım eve geldiği zaman herkesi üzüntülü görünce Ada'nın hastalığını öğreniyor. Diğer yandan Süreyya'ya olan ilgisini öğrenen Faruk tarafından evden kovulan Osman, huzuru yurtdışına kaçmakta bulunuyor. Esma, bu duruma ne kadar itiraz etse de Osman geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Süreyya da Osman'ın gidişine bir anlam veremiyor ve Faruk'a bunun nedeninin soruyor. Reyhan'ın akıl hastanesinden kaçmış olması herkesi tedirgin ederken Adem'i perişan ediyor. Onu teselli etmek ise Faruk'a düşüyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir.

İstanbullu Gelin son bölümde Aslı Enver ile Özcan Deniz başrolleri paylaşıyorlar. İstanbullu Gelin son bölümde Fikret'in şirket ile aldığı Faruk'u çok sinirlendirir ama elinden yapacak birşey gelmez. Osman'ın yurtdışına çıkma kararı alması ve bunu Süreyya'dan öğrenmesi Faruk'u şok ediyor. Boşanma arefesinde olan İpek ile Fikret ise çocukları Ada'nın ortaya çıkan hastalığı sonrasında ne karar alacaklar?

İstanbullu Gelin son bölüm full izle

Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır.

İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.

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