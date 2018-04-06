İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı affedecek mi? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı da paylaşıldı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin'de küsler barışacak. "Affetmek" ana konulu olan İstanbullu Gelin yeni bölümde Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, Esma ile Garip'in neşeli halleriyle başlıyor. Fakat Esma Hanım eve geldiği zaman herkesi üzüntülü görünce Ada'nın hastalığını öğreniyor. Diğer yandan Süreyya'ya olan ilgisini öğrenen Faruk tarafından evden kovulan Osman, huzuru yurtdışına kaçmakta bulunuyor. Esma, bu duruma ne kadar itiraz etse de Osman geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Süreyya da Osman'ın gidişine bir anlam veremiyor ve Faruk'a bunun nedeninin soruyor. Reyhan'ın akıl hastanesinden kaçmış olması herkesi tedirgin ederken Adem'i perişan ediyor. Onu teselli etmek ise Faruk'a düşüyor.