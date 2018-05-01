İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı: Adem harekete geçiyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Gerçek bir hayat hikayesinde uyarlanan ve başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin son bölümü hüzünlü bir vedaya sahne olmuştu. Murat ile Bade, köşkten ayrılmışlardı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Faruk'un aniden ortaya çıkan hastalığı herkesi korkutuyor. Dİğer yandan Faruk, Adem ile yüzyüze gelerek ondan bir şans daha istiyor. Fakat şirketten ayrıldığını Fikret'e açıklayan Adem'in Faruk Boran için farklı bir planı vardır. Ve bu planını harekete geçiriyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya, Faruk’a olan güvenini sorguluyor! Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli bir karar vermesi gerekmektedir.