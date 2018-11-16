İstanbullu Gelin'de Boranlar yeniden zengin mi oluyor? İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin dizisinin 16 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünde Boranlar'a Ülfet büyük bir sürpriz yapacak. Esma'yla aralarında geçen konuşmadan sonra fikirleri değişen Ülfet, Boranlar'ın evine geliyor ve aldığı kararı açıklıyor. İstanbul'da miras kalan 30 milyon dolarlık arsanın satışı için onay veren Ülfet'in kararı Boranlar'da bayram havası estiriyor. Fikret ve Faruk büyük sevinç yaşıyor. Diğer yandan ise evlilik hazırlıkları yapan Galip ve Esma'nın romantik sahneleri de dikkat çekiyor. Adem ise hamile olduğunu öğrendiği Dilara'ya büyük bir sürpriz yaparken, diğer yandan ise savaşı kaybettiği söylüyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Adem’in vereceği karar Boranlar için büyük bir sürpriz olacak. Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk’la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem’in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktır…