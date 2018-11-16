İstanbullu Gelin'de Boranlar yeniden zengin mi oluyor? İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin dizisinin 16 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünde Boranlar'a Ülfet büyük bir sürpriz yapacak. Esma'yla aralarında geçen konuşmadan sonra fikirleri değişen Ülfet, Boranlar'ın evine geliyor ve aldığı kararı açıklıyor. İstanbul'da miras kalan 30 milyon dolarlık arsanın satışı için onay veren Ülfet'in kararı Boranlar'da bayram havası estiriyor. Fikret ve Faruk büyük sevinç yaşıyor. Diğer yandan ise evlilik hazırlıkları yapan Galip ve Esma'nın romantik sahneleri de dikkat çekiyor. Adem ise hamile olduğunu öğrendiği Dilara'ya büyük bir sürpriz yaparken, diğer yandan ise savaşı kaybettiği söylüyor.
İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Adem’in vereceği karar Boranlar için büyük bir sürpriz olacak. Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk’la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem’in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktır…
İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin'de Galip ve Esma'nın evlilik telaşı Boran erkeklerine karmaşık duygular yaşattı. Esma çok mutlu olsa da oğulları için her şeyden vazgeçebileceğini söyledi. Dilara'nın hamile olduğunu öğrenen Adem ise boşanmaktan vazgeçti ve büyük bir sürpriz hazırladı. Ülfet ise moda gecesinde aniden sahneye çıkan Sedef'in kendisi hakkında gerçekleri açıklayacağını sanınca büyük korku yaşadı. Ancak Sedef, Ülfet'e gözdağı vermek için böyle bir yolu seçtiğini belli etti ve hakkında güzel sözler sarfetti.
Garip nişanlısı Esma’nın ailesini evinde ağırlamak ister. Fakat bu durum Faruk’un pek hoşuna gitmez ne yapacağını bilememektedir. Süreyya’nın desteği ile Faruk bir kaçış yolu bulur. Dilara, Adem’in boşanmayı geri çektiğini öğrendiği için konağa gider ve Adem’in bebek odası hazırladığını görür. Adem, Dilara’ya karşı olan öfkesini kusar. Senem ile Güneş’in gizli görüşmeleri Akif’in dikkatini çeker ve Akif’e hiç beklemediği bir bilginin yolunu açar. Ülfet ve Güneş, Sedef’i bertaraf ettiklerini düşündükleri noktada Sedef tekrar ortaya çıkarak herkesin dikkatin çekmeyi başarır.
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