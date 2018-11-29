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İstanbullu Gelin'de dengeleri değiştirecek veda! Başrol oyuncularından biri...

DİZİ HABERLERİ  | 29.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin'in yarın yayınlanacak olan yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir şok bekliyor!

İstanbullu Gelin'de dengeleri değiştirecek veda! Başrol oyuncularından biri...

İstanbullu Gelin yeni bölümde olay var, izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. 2 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan dizi reytinglerde de yüz güldürüyor. Fakat dizinin 30 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde beklenmedik bir veda mı yaşanacak?

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Bursa'daki konağa tekrar dönen Boranlar eski hayatlarına dönmek için mücadele verirken Fikret yeni bir olaya karışıyor. Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci’nin oynadıkları dizinin 64. bölüm tanıtımında yürekleri ağza getiren bir gelişme yaşanıyor.

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Faruk’un Adem’e, yeni kurulacak şirkette hisse vermek istemesinden sonra konakta işler değişiyor. Fikret ve Esma, Faruk'un bu kararına şiddetle karşı çıkarken Faruk, durumu kabullendirmeye çalışıyor.

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Adem yüzünden abisi Faruk ile arası iyice açılan Fikret, kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla bir mekana eğlenmeye gidiyor. Fikret, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda kavgaya karışıyor. O sırada tesadüfen oradan geçen Adem ise çıkan kavgaya müdahale etmeye çalışıyor.

Tanıtımda kimin yaralandığı görülmüyor ancak kara haber konağa ulaşıyor. Faruk’un telefonda “Ne demek hayati tehlikesi var, ne olmuş kardeşime?” sözleri Fikret’in mi Ademin mi yaralandığı konusunda izleyici merakta bıraktı.


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İstanbullu Gelin İstanbullu Gelin 64. Bölüm Fragman

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