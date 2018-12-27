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İstanbullu Gelin'de Esma'dan Faruk'u şoke eden itiraf! İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekrana üç hafta ara verecek olan İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde, Esma ve Garip konakta düzenlenen törenle evleniyor. Esma düğün sonrasında çocuklarına hastalığını itiraf ediyor. Diğer yandan ise Garip'in Esma'yla evlenmelerinin ardından artık bir arada konakta yaşamayacaklarını anlayan Faruk ve Fikret yeni evlerine taşınıyor. İşte İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

İstanbullu Gelin'de Esma'dan Faruk'u şoke eden itiraf! İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin'in başrollerde oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin ekrana sürprizlerle dolu bir bölümle ara veriyor. Ocak ayının sonlarına doğru yeni bölümüyle ekrana dönecek olan İstanbullu Gelin 68. yeni bölümünde Esma, dengeleri değiştirecek yeni bir karar alıyor.

FARUK VE FİKRET KONAKTAN AYRILIYOR
Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır. Faruk ise Süreyya'ya 'Burası artık Boran konağı değil. Ben bu evin kararlarını Garip'le tartışamam' diyor. Faruk ve Fikret konakta ayrılıyor ve kendilerine yeni ev tutuyor.

İSTANBULLU GELİN 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Yeni bölümde ise Esma ve Garip konakta düzenlenen düğünle dünya evine giriyor. Faruk'un annesine evlenmeden önce söylediği 'Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti gelmiştir' sözleri dikkat çekiyor. Faruk, 'Anne sen çok mutlu ol. Sen bugunü çok uzun zamandır bekliyorsun. Hiç kimseni bozmasına izin verme. Bizim bile' diyor. Esma'nın ailesiyle konuşan Garip ise 'Merak etme ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' sözleriyle Esma'yı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra bir bahane uydurarak Garip'le ayrılan Esma, hastalığını öğrenen Süreyya'dan büyük destek buldu. Süreyya'ya oğullarına hastalığını söylememesini isteyen Esma Sultan'a Garip de destek oldu. Garip Esma'nın karşısına geçerek 'Benim hafızam ikimize de yeter' dedi. Böylece Esma ve Garip yeniden evlilik hazırlıklarına başladı.

Garip'le evlenmek üzere olan Esma'ya ise Boranlar'ın kadınları bir kına gecesi düzenledi. Boranlar'ın konağındaki kına gecesine erkek dansçılar da çağrıldı. Ancak erkek dansçılar soyguncu çıktı ve silahlarını çekerek evdeki takıları alıp kaçtı. Kadınları ise evdeki hamama kapattılar. Kına gecesinde yaşanan bu büyük şokun ardından ise Akif'in planı sayesinde hırsızlar kısa sürede polisler tarafından yakalandı.

Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler. Herkeste şaşkınlık yaratan bu kararın sebebine ise Nurgül ulaşır ve Süreyya’ya Esma’nın hasta olduğunu söyler. Adem, hastalığın yarattığı öfke ile Güneş’e haksızlık ettiğini düşündüğünden ona karşı bir adım atar. Dilara’nın şüpheleri iyice artmıştır ve Senem bildiği gerçeği saklasa da huzursuzdur. Bu sırada Garip ise kendisi için bir seçim yapmıştır. Nurgül ve Süreyya için karar verme zamanı gelmiştir.

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