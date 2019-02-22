İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'ya şok sözler! İstanbullu Gelin 73. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 73. yeni bölümünde İpek ve Fikret arasındaki anlaşmazlık Boranlar'ı derinden etkiliyor. İpek ve Fikret'in boşanma davası ileri bir tarihe erteleniyor. Esma ise İpek'e yeni evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Yeni bölümde Esma ile Süreyya arasında ise yeni bir anlaşmazlık çıkıyor. Süreyya'yı ailenin işlerine karışmakla suçlayan Esma'nın ' Sen ne diyorsun Süreyya. Her ailenin temel taşları vardır. Evin hanımlığı, öyle iki tane akşam yemeği listesi hazırlamakla, ortada salınmakla olmaz' sözleri dikkat çekiyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya’nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır.

Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur.

