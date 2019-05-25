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İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı yıkan istek! 'Öldür beni' İstanbullu Gelin 86. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2019 02:43 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 86. son bölümüyle ekrana geldi. Haftaya final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'in son bölümünde Esma'nın istediği şey Süreyya'yı şoke etti. Eşi Garip'i kaybeden ve alzheimer olan Esma, gözyaşları için Süreyya'dan acılarına son vermesini ve kendisini öldürmesini istedi. Süreyya için artık bambaşka bir yolun kapısı aralandı. Peki İstanbullu Gelin'de Süreyya, Esma'yı öldürecek mi? İşte İstanbullu Gelin 86. son bölümde yaşananlar.

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Bir hafta sonra final yaparak veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın Esma'yı öldürüp öldürmeyeceği merak konusu oldu.

Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını istedi. Esma'nın bu şok isteği Süreyya’yı da büyük bunalıma sokuyor. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirdi.

Diğer yandan ise evlat edinmek isteyen Adem ve Güneş apar topar evlendi. Adem ve Güneş, Dilara'nın yanına giderek aldıkları evlilik kararını açıkladı. Finalde ise Boranlar konağında Adem ve Güneş'in evliliği aile arasındaki bir yemekle kutlandı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.
Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.


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