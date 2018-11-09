İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip aşklarını böyle yaşıyor! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle

İSTANBULLU GELİN 61. YENİ BÖLÜM ÖZETİ Garip nişanlısı Esma’nın ailesini evinde ağırlamak ister. Fakat bu durum Faruk’un pek hoşuna gitmez ne yapacağını bilememektedir. Süreyya’nın desteği ile Faruk bir kaçış yolu bulur. Dilara, Adem’in boşanmayı geri çektiğini öğrendiği için konağa gider ve Adem’in bebek odası hazırladığını görür. Adem, Dilara’ya karşı olan öfkesini kusar. Senem ile Güneş’in gizli görüşmeleri Akif’in dikkatini çeker ve Akif’e hiç beklemediği bir bilginin yolunu açar. Ülfet ve Güneş, Sedef’i bertaraf ettiklerini düşündükleri noktada Sedef tekrar ortaya çıkarak herkesin dikkatin çekmeyi başarır.

GALİP ESMA'YI BÖYLE İSTEDİ!

İstanbullu Gelin dizisinin 2 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 60. yeni bölümüne Galip ve Esma'nın evlilik heyecanı damga vurdu. Galip Esma Sultan'ı Boranlar'dan istedi. Eğlenceli anların yaşandığı isteme merasimi sırasında Galip'in aşk dolu sözleri dikkat çekerken, Faruk ise ne yapacağını bilemedi. Esma ve Galip'in nişan töreni de yapıldı ve yüzük taktılar. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Ülfet büyük bir şok yaşadı. Diziye yeni katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri, Ülfet'in kapısına geldi ve para istedi.

Ülfet'in korkunç geçmişi ise Sedef'in anlattıklarıyla ortaya çıktı. Sedef'i karşısında görünce donup kalan Ülfet'in geçmişte eski kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Sedef'in, 'Ben yıllardır sizin vicdan yükünüzü taşıyorum. Eğer bu sırrı taşımamı istiyorsan ölene kadar bana bakacaksın. Yoksa herkes her şeyi öğrenir. Ama eski kocan gibi beni de temizlemek istersen başka. Param bitti. Ya bana ölene kadar bakarsın, ya da herkese anlatırım' sözleri dikkat çekti. Sedef'in sözleriyle şoke olan Ülfet, cep telefonuna gelen Galip ve Esma'nın nişan fotoğrafıyla da bir yıkım daha yaşadı.