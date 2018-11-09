MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip aşklarını böyle yaşıyor! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 09.11.2018 03:07 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 61. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin dizisinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Esma ve Galip yeni bir hayata başlıyorlar. Garip nişanlısı Esma’nın ailesini evinde ağırlamak isteyince Boranlar'ın erkekleri büyük şaşkınlık yaşıyor. Galip'in 'Esma Boran Selimler' sözü dikkat çekerken ve Esma ve Galip aşklarını doyasıya yaşıyor. Ancak Faruk'la konuşan Esma'nın 'Sizi kırıp döktüysem vazgeçerim' sözü dikkat çekiyor. İşte yeni bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip aşklarını böyle yaşıyor! İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle

İstanbullu Gelin dizisi 9 Kasım Cuma akşamı 61. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Galip'in Esma'yı Boranlar'dan istemesi sonrasında aile arasında nişan yapılmıştı. Yeni bölümde ise Galip Esma'yla birlikte Boranlar'ı evinde ağırlıyor. Adem ise hamile olduğunu öğrendiği Dilara'ya sürpriz yaparak evinde bir çocuk odası hazırlatıyor.

İstanbullu Gelin'de diziye geçen hafta katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri Ülfet'in bütün sırlarını ortaya dökmek istiyor. Ülfet'in düzenlediği moda etkinliğinde Sedef birden sahneye çıkıyor ve 'Ülfet'i bir de benden dinleyin' diyerek, Ülfet'in geçmişindeki büyük sırları açıklayacağını söylüyor.

İSTANBULLU GELİN 61. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Garip nişanlısı Esma’nın ailesini evinde ağırlamak ister. Fakat bu durum Faruk’un pek hoşuna gitmez ne yapacağını bilememektedir. Süreyya’nın desteği ile Faruk bir kaçış yolu bulur. Dilara, Adem’in boşanmayı geri çektiğini öğrendiği için konağa gider ve Adem’in bebek odası hazırladığını görür. Adem, Dilara’ya karşı olan öfkesini kusar. Senem ile Güneş’in gizli görüşmeleri Akif’in dikkatini çeker ve Akif’e hiç beklemediği bir bilginin yolunu açar. Ülfet ve Güneş, Sedef’i bertaraf ettiklerini düşündükleri noktada Sedef tekrar ortaya çıkarak herkesin dikkatin çekmeyi başarır.

GALİP ESMA'YI BÖYLE İSTEDİ!

İstanbullu Gelin dizisinin 2 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 60. yeni bölümüne Galip ve Esma'nın evlilik heyecanı damga vurdu. Galip Esma Sultan'ı Boranlar'dan istedi. Eğlenceli anların yaşandığı isteme merasimi sırasında Galip'in aşk dolu sözleri dikkat çekerken, Faruk ise ne yapacağını bilemedi. Esma ve Galip'in nişan töreni de yapıldı ve yüzük taktılar. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Ülfet büyük bir şok yaşadı. Diziye yeni katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri, Ülfet'in kapısına geldi ve para istedi.

Ülfet'in korkunç geçmişi ise Sedef'in anlattıklarıyla ortaya çıktı. Sedef'i karşısında görünce donup kalan Ülfet'in geçmişte eski kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Sedef'in, 'Ben yıllardır sizin vicdan yükünüzü taşıyorum. Eğer bu sırrı taşımamı istiyorsan ölene kadar bana bakacaksın. Yoksa herkes her şeyi öğrenir. Ama eski kocan gibi beni de temizlemek istersen başka. Param bitti. Ya bana ölene kadar bakarsın, ya da herkese anlatırım' sözleri dikkat çekti. Sedef'in sözleriyle şoke olan Ülfet, cep telefonuna gelen Galip ve Esma'nın nişan fotoğrafıyla da bir yıkım daha yaşadı.

Fikret duyduklarını serinkanlılıkla sindirmeye çalışırken, Adem ve Ülfet’i bitirmeye and içer. Akif bu uğurda Fikret’in yol arkadaşı olacaktır. Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirir. Süreyya’nın desteğini alan Esma verdiği kararla emin adımlarla ilerlerken Ülfet’ten de bir yerde geçmişin intikamını almaktadır. Ülfet bu şoku atlatmaya çalışırken başka bir sürpriz onu beklemektedir; Sedef geçmişin ağırlığıyla tam karşısındadır…


PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
Avlu 19. son bölümde Azra'dan Nihal Müdür cinayeti itirafı! Deniz'in büyük planı! Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Avlu 19. son bölümde Azra'dan Nihal Müdür cinayeti itirafı! Deniz'in büyük planı! Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle İstanbullu Gelin istanbullu gelin yeni bölüm izle istanbullu gelin fragman Esma Boran Selimler

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İlginizi Çekebilir

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'a İlker İnanoğlu böyle geri döndü! Arka Sokaklar 494. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar'a İlker İnanoğlu böyle geri döndü! Arka Sokaklar 494. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avlu 19. son bölümde Azra'dan Nihal Müdür cinayeti itirafı! Deniz'in büyük planı! Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu 19. son bölümde Azra'dan Nihal Müdür cinayeti itirafı! Deniz'in büyük planı! Avlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)

Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz'ın baloda şok karşılaşması! Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm final sahnesi izle

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz'ın baloda şok karşılaşması! Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm final sahnesi izle

Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!

Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! İddialı dizi Şahin Tepesi'nde kimler oynuyor? Konusu nedir?

Gülperi'de Kadir'den aşk itirafı! 'Yanlış kadınla evlendim' Gülperi 9. yeni bölüm 2. fragman izle!

Gülperi'de Kadir'den aşk itirafı! 'Yanlış kadınla evlendim' Gülperi 9. yeni bölüm 2. fragman izle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.