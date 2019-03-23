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İstanbullu Gelin'de Faruk'tan herkesi şoke eden açıklama! İstanbullu Gelin 77. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2019 00:51 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 77. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Özgür olayı konaktaki herkesi derinden etkilerken, Faruk ve Süreyya ise evliliklerindeki krizi zor da olsa aşmayı başarıyor. Faruk'un oğlu Emir ise babasının imzasını taklit ederek öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmek için başvuru yaptı. Faruk bir yandan oğlunu göndermek zorunda kalırken, diğer yandan ise şirketteki görevinden ayrıldı. İşte İstanbullu Gelin 77. son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

İstanbullu Gelin 77. son bölümü ile 22 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de kardeşi Özgür'ün Faruk yüzünden intihar ettiğini öğrenen Okan çılgına dönerek konakta Faruk'a saldırmıştı. Ancak Faruk'u öpen Özgür gerçekleri Okan'a anlattı ve Faruk'un suçsuz olduğunu söyledi. Okan ise şirketten ayrılma kararı aldı. Özgür ve Faruk'u öpüşürken gören Süreyya ise yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından gerçekleri öğrenince toparlandı. Faruk ve Süreyya arasındaki buzlar da eridi.

FARUK'UN OĞLU EMİR YURT DIŞINA GİTTİ
Faruk'un oğlu Emir ise öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmek için babası Faruk ile Süreyya'nın imzalarını taklit etti ve okula başvuru formunu verdi. Faruk ise okula çağrıldığında öğrendiği bu olay karşısında büyük şok yaşadı. Ancak Emir'in anlattıklarından etkilenen Faruk, oğlunun yurt dışına gitmesine izin verdi. Dizide Emir ailesine veda ederek yurt dışındaki okuluna gitti.

FARUK ŞİRKETTEN İSTİFA ETTİ
İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Faruk aldığı kararı şirkette yakınlarına açıkladı. Faruk artık kendi kararlarıyla iş yapmayı istediğini ve şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Faruk'un bu kararı herkesi şoke etti.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Süreyya konakta daha önce hiç yaşamadığı duygularla mücadele ederken Faruk da iş yoğunluğuna sığınır. İpek, ailesi için harekete geçerek Okan’la görüşür, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan’ı ikna eder. Okan şirketten ayrılır. Özgür’ün durumu iyiye gitmektedir, arkadaşının yaptığı hata nedeniyle kendisini suçlu hissederek harekete geçer ve Süreyya ile görüşür. Bu sırada Emir okuldaki bir gündem nedeniyle babasına ulaşmaya çalışmaktadır fakat Faruk’un yoğunluğu buna izin vermez. Emir’in yurt dışına eğitime gitme kararı Faruk’un hayatında önemli değişimlere neden olacaktır.


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