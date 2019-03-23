İstanbullu Gelin'de Faruk'tan herkesi şoke eden açıklama! İstanbullu Gelin 77. son bölüm final sahnesi izle!

İstanbullu Gelin 77. son bölümü ile 22 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de kardeşi Özgür'ün Faruk yüzünden intihar ettiğini öğrenen Okan çılgına dönerek konakta Faruk'a saldırmıştı. Ancak Faruk'u öpen Özgür gerçekleri Okan'a anlattı ve Faruk'un suçsuz olduğunu söyledi. Okan ise şirketten ayrılma kararı aldı. Özgür ve Faruk'u öpüşürken gören Süreyya ise yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından gerçekleri öğrenince toparlandı. Faruk ve Süreyya arasındaki buzlar da eridi.

FARUK'UN OĞLU EMİR YURT DIŞINA GİTTİ

Faruk'un oğlu Emir ise öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmek için babası Faruk ile Süreyya'nın imzalarını taklit etti ve okula başvuru formunu verdi. Faruk ise okula çağrıldığında öğrendiği bu olay karşısında büyük şok yaşadı. Ancak Emir'in anlattıklarından etkilenen Faruk, oğlunun yurt dışına gitmesine izin verdi. Dizide Emir ailesine veda ederek yurt dışındaki okuluna gitti.

FARUK ŞİRKETTEN İSTİFA ETTİ

İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Faruk aldığı kararı şirkette yakınlarına açıkladı. Faruk artık kendi kararlarıyla iş yapmayı istediğini ve şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Faruk'un bu kararı herkesi şoke etti.