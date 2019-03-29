İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya olay itiraf! İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 29 Mart Cuma ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünde, Faruk şirketten ayrılarak kendisine yeni bir yol çizmeye karar veriyor. Faruk'un ayrılık açıklaması şirketten ayrılma kararı tüm Boranlar’ı derinden etkiliyor. Konakta ise büyük bir hüzün hakim oluyor. Faruk ise aldığı yeni kararlar için eşi Süreyya'dan destek istiyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Faruk’un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk’u anlamaya çalışıyorlardır. Süreyya için durum başkadır, Faruk’un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir. Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman’la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar.

ANIL İLTER İSTANBULLU GELİN'DE HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Mert karakteriyle fenomen dizinin kadrosuna dahil olan Anıl İlter, dizide Adem'in eski eşi Dilara ile yakınlık kuracak.

Yakışıklı oyuncu, Dilara’nın okulda ders verdiği öğrencisinin babası olarak izleyici karşısına çıkacak.