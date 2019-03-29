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İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya olay itiraf! İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2019 02:51 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 78. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Faruk Süreyya'ya itiraflarda bulunuyor. Faruk'un Süreyya'ya 'Ben hayatım boyunca babam kadar güçlü biri olmaya çalıştım. Babamın yokluğunu kimseye hissettirmemeye çalıştım. Bu arada kendimin ne hissettiğini hiç sormadım. Gel bana yardım et. Faruk'u birlikte bulalım' sözleri dikkat çekiyor. Esma Sultan ise konağı terk ediyor. İşte İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanları ve özeti.

İstanbullu Gelin'in 29 Mart Cuma ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünde, Faruk şirketten ayrılarak kendisine yeni bir yol çizmeye karar veriyor. Faruk'un ayrılık açıklaması şirketten ayrılma kararı tüm Boranlar’ı derinden etkiliyor. Konakta ise büyük bir hüzün hakim oluyor. Faruk ise aldığı yeni kararlar için eşi Süreyya'dan destek istiyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Faruk’un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk’u anlamaya çalışıyorlardır. Süreyya için durum başkadır, Faruk’un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir. Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman’la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar.

ANIL İLTER İSTANBULLU GELİN'DE HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Mert karakteriyle fenomen dizinin kadrosuna dahil olan Anıl İlter, dizide Adem'in eski eşi Dilara ile yakınlık kuracak.

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Yakışıklı oyuncu, Dilara’nın okulda ders verdiği öğrencisinin babası olarak izleyici karşısına çıkacak.

ESMA SULTAN GİDİYOR!

Esma Sultan şok yaşanacak. Garip eşi Esma'yı 'Sen de babanın yaptığı şeyi yapıyorsun. Faruk'u kendi isteklerin doğrultusunda değiştirmeye çalışıyorsun' sözleriyle eleştiriyor.

Faruk ve annesi arasında ise gerilim yaşanıyor. Faruk'un 'Süreyya'nın ise bir açığını yakalayıp onu da mı benden uzaklaştıracaktın anne?' sözü dikkat çekiyor. Alzheimer hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başlayan Esma ise konağı terk ediyor.


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