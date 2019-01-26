İstanbullu Gelin'de İpek ve Okan aşk mı yaşıyor? Fikret'e büyük şok! İstanbullu Gelin 69. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin dizisi üç haftalık aranın ardından merakla beklenen 69. bölümüyle Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 69. bölümde, Garip ile Esma Uludağ'a balayına çıktı. Bir süreliğine de olsa hastalığını unutan Esma, eşi Garip'le birlikte romantik ve eğlenceli anlar yaşadı.

Esma yıllar sonra aşkına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, annelerinin hasta olduğunu öğrenen Faruk, Fikre ve Osman ise yeni kararlar aldı. Annesinin konaktan ayrılmamasını istediği Faruk'a Süreyya destek oldu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma’nın hastalığından sonra Boranlar tekrar kenetleniyor.

Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır. Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini. Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır. Bir yandan annesinin hastalığı, Garip’le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…

