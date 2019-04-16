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İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın geçmişindeki sırlar nedir? İstanbullu Gelin 81. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2019 23:05 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'de Süreyya, Faruk restoran açılmasından sonra içine kapanıyor. Geçmişiyle büyük bir yüzleşme yaşayan Süreyya hayattan kopuyor. Faruk ise Süreyya'nın yaşadığı çöküşten kurtarabilmek için uğraşıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 19 Nisan Cuma akşamı 81. bölümüyle ekrana gelecek. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde Faruk ve Süreyya yeni hayatlarına başlıyor. Ancak Süreyya'nın geçmişindeki sırlarla yüzleşme Boranlar'ı derinden etkiliyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk’un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya’nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır. Esma’nın hastalığının en ağır darbesi Osman’a iner. Dilara, Mert’e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Adem’le yüzleşmek zorunda kalır. Adem’in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret’le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.

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