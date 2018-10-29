İstanbullu Gelin dizisine flaş transfer! Yeşim Salkım hangi rolde oynayacak?

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Geçtiğimiz sezon sunucu ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli'yi kadrosuna katan diziye gelecek bölümlerde Yeşim Salkım dahil olacak.

Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği,senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı, Zeynep Günay Tan'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Özcan Deniz, İpek Bilgin, Tamer Levent, Aslı Enver gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Dizinin 60. bölümünde karşımıza çıkmasını beklediğimiz Yeşim Salkım, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Garip’in yanında kalmayan Esma, kendisini konakta bulur.

Garip, Esma’yı evlilik teklifine götüren olayları öğrendikten sonra hayalinin bu şekilde olmadığını belirtir. İyice hassaslaşmış olan Esma’ya bu son darbedir. Artık Garip’in yanında da kalmayan Esma kendisini konakta bulur. Bu sırada Ülfet de boş durmayarak aileye samimiyetini ispatlayan bir oyun oynar.

Esma’dan haber alamayan herkes panik içerisindedir. Faruk’un Esma’yı bulması ve eve döndürme isteği ise Esma tarafından kabul edilmez. Yeni yaşına yalnız gireceğini düşünen Esma’ya ise Süreyya güzel bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz Boran kadınlarını ve erkeklerini hiç beklemedikleri maceralara sürükleyecektir.

