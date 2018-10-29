MAGAZİN

İstanbullu Gelin dizisine flaş transfer! Yeşim Salkım hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 29.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Star TV'de yeni sezonunda büyük sürprizlerin yaşandığı İstanbullu Gelin dizisine ünlü bir isim daha katılıyor. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, İstanbullu Gelin dizisinde rol alacak.

İstanbullu Gelin dizisine flaş transfer! Yeşim Salkım hangi rolde oynayacak?

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Geçtiğimiz sezon sunucu ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli'yi kadrosuna katan diziye gelecek bölümlerde Yeşim Salkım dahil olacak.

Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği,senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı, Zeynep Günay Tan'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Özcan Deniz, İpek Bilgin, Tamer Levent, Aslı Enver gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Dizinin 60. bölümünde karşımıza çıkmasını beklediğimiz Yeşim Salkım, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

yeşim salkım

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Garip’in yanında kalmayan Esma, kendisini konakta bulur.

Garip, Esma’yı evlilik teklifine götüren olayları öğrendikten sonra hayalinin bu şekilde olmadığını belirtir. İyice hassaslaşmış olan Esma’ya bu son darbedir. Artık Garip’in yanında da kalmayan Esma kendisini konakta bulur. Bu sırada Ülfet de boş durmayarak aileye samimiyetini ispatlayan bir oyun oynar.

Esma’dan haber alamayan herkes panik içerisindedir. Faruk’un Esma’yı bulması ve eve döndürme isteği ise Esma tarafından kabul edilmez. Yeni yaşına yalnız gireceğini düşünen Esma’ya ise Süreyya güzel bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz Boran kadınlarını ve erkeklerini hiç beklemedikleri maceralara sürükleyecektir.

PARTNERRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildilerRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler
Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can'dan ayrılan Sanem bakkallığa geri dönüyor!Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can'dan ayrılan Sanem bakkallığa geri dönüyor!
Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? Savaşçı 52. bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? Savaşçı 52. bölüm ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım İstanbullu Gelin

En Çok Okunan Haberler

Yeni parti kuruluyor! Fatih Erbakan tarih verdi

Yeni parti kuruluyor! Fatih Erbakan tarih verdi

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can'dan ayrılan Sanem bakkallığa geri dönüyor!

Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can'dan ayrılan Sanem bakkallığa geri dönüyor!

Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? Savaşçı 52. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi yeni bölüm neden yok? Savaşçı 52. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur'da Vartolu vuruldu mu? Çukur 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Çukur'da Vartolu vuruldu mu? Çukur 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Hızır'ın yerine mi geçiyor? Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 113. bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Hızır'ın yerine mi geçiyor? Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 113. bölüm fragmanı yayınlandı!

İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı! İşte İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu

İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı! İşte İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu

Kızım dizisinde Öykü hastalığının belirtilerini yaşamaya başladı! Kızım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızım dizisinde Öykü hastalığının belirtilerini yaşamaya başladı! Kızım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.