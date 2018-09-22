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İstanbullu Gelin yeni sezona Ülfet damga vurdu! İstanbullu Gelin'de Adem'in arkasındaki güç ortaya çıktı

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümüyle Cuma akşamı ekrana geldi. Yeni sezonu sürprizlerle açan İstanbullu Gelin'de Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı Ülfet karakteri tüm dengeleri değiştirdi. Yaşadıkları büyük çöküşten sonra Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Boranlar'ın yolu, hiç tanımadıkları halaları Ülfet'le kesişti. Sonradan ortaya çıkan 30 milyon dolarlık arsa ise Boranlar için büyük bir kurtuluş umudu oldu. İşte İstanbullu Gelin son bölüm özeti.

İstanbullu Gelin yeni sezona Ülfet damga vurdu! İstanbullu Gelin'de Adem'in arkasındaki güç ortaya çıktı

Başrollerini Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin, Fırat Tanış, Tamer Levent, Tilbe Saran, Meral Çetinkaya, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın paylaştığı İstanbullu Gelin, merakla beklenen 54. bölümüyle yeni sezonu açtı. Yaz boyunca en merak edilen dizilerden olan İstanbullu Gelin, yeni sezonu gelecekte açtı. Faruk ve Süreyya'nın kızları Yaz büyümüştür ve gittiği psikoloğa içini döker. Diziye yeni katılan genç oyuncu Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Yaz, annesinin katil olduğunu ve herkesten sakladığını açıkladı.

Yeni sezondaki bu ilk sahneden sonra ise, Boranlar'ın yeni hayatı ortaya çıktı. Yaşadıkları büyük çöküş sonrasında ailece yeni bir hayata tutunmaya çalışan Boranlar'da Faruk, hem ailesini bir arada tutmaya hem de bir çıkış yolu aramaya çalışır. Faruk çıkış noktası arar ama kapılar yüzüne kapanır. Süreyya ise Yaz’ı büyütmekle meşguldür. Esma’nın görümcesi Ülfet için de sahne vaktidir. Diziye yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı Ülfet karakteri, Boranlar'ın hayatına yeni sıkıntılar getirecektir.

ADEM'İN ARKASINDAKİ GÜÇ ORTAYA ÇIKTI
Bankalardan kredi bulamayan Faruk'un imdadına Akif'in sürpriz haberi yetişti. Akif, Boranlar'ın geçmişten kalan ve yeni havalimanına çok yakın bir konumda olduğu için değerlenen bir arsasını buldu. Arsaya 30 milyon dolar teklif edildiğini öğrenen Faruk büyük bir sevinç yaşadı. Ancak arsanın yarısının halası Ülfet'e ait olduğu ve satış için onayının gerektiği ortaya çıktı. Görümcesi Ülfet'le yıllardır görüşmeyen Esma ise geçmişle yüzleşmek için Ülfet'in karşısına çıktı. Esma ile Ülfet arasında geçmişte yaşanan gizemli olayın sırrı ise ortaya çıkmadı. Ancak final sahnesinde Adem'in arkasındaki gücün Üflet olduğu belli oldu.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM ÖZETİ
Boranlar’da Sular Durulmuyor! Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…


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