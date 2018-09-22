İstanbullu Gelin yeni sezona Ülfet damga vurdu! İstanbullu Gelin'de Adem'in arkasındaki güç ortaya çıktı

Başrollerini Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin, Fırat Tanış, Tamer Levent, Tilbe Saran, Meral Çetinkaya, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın paylaştığı İstanbullu Gelin, merakla beklenen 54. bölümüyle yeni sezonu açtı. Yaz boyunca en merak edilen dizilerden olan İstanbullu Gelin, yeni sezonu gelecekte açtı. Faruk ve Süreyya'nın kızları Yaz büyümüştür ve gittiği psikoloğa içini döker. Diziye yeni katılan genç oyuncu Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Yaz, annesinin katil olduğunu ve herkesten sakladığını açıkladı.

Yeni sezondaki bu ilk sahneden sonra ise, Boranlar'ın yeni hayatı ortaya çıktı. Yaşadıkları büyük çöküş sonrasında ailece yeni bir hayata tutunmaya çalışan Boranlar'da Faruk, hem ailesini bir arada tutmaya hem de bir çıkış yolu aramaya çalışır. Faruk çıkış noktası arar ama kapılar yüzüne kapanır. Süreyya ise Yaz’ı büyütmekle meşguldür. Esma’nın görümcesi Ülfet için de sahne vaktidir. Diziye yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı Ülfet karakteri, Boranlar'ın hayatına yeni sıkıntılar getirecektir.