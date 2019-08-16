İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu.
SAÇAKLARA SIĞINDILAR
Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam etti.
Kaynak: DHA
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