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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da bu sabah etkili olan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

SAÇAKLARA SIĞINDILAR

Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam etti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul yağış

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