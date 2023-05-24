İstanbulluların nasıl yazılır? İstanbulluların ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biri İstanbulluların sözcüğüdür. Bu kelimenin yazılış bakımından İstanbulluların mı istanbul’luların mı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Birçok kişi bu tereddüdü gidermek için imla kuralları konusunda belirleyici bir kaynak olan Türk Dil Kurumunu ziyaret etmektedir. Bu yazım kılavuzu sayesinde kelimelerin hem yazılışlarını hem de manalarını öğrenmek mümkündür.

İstanbulluların nasıl yazılır?

Kendimizi gerek konuşurken gerekse yazarken kelimelerle ifade ederiz. Ancak yazarken kullanılan sözcüklerdeki hatalar rahatsız edici olabilir. Kelimelerdeki en ufak bir yazım hatası hem o sözcüğün manasını bozar hem de cümle içerisinde kullanıldıysa o cümlede anlam kaymasına neden olabilir. Türkçemizi doğru bir şekilde kullanabilmemiz için öncelikli olarak yazım ve imla kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Yazım kurallarına uyulmadığında ortaya manası bozulmuş cümleler çıkar. Dilimizde çok sık yazım hatası yapılan sözcüklerden biri İstanbulluların kelimesidir. İstanbulluların yazımı hakkında bilgi edinmek için güncel yazım kılavuzları ziyaret edilmelidir.

Türkçemizde pek çok farklı yapıya sahip kelime vardır. İnsanların çok kafa karışıklığı yaşadığı konulardan biri bazı sözcüklerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığıdır. Bu bağlamda İstanbulluların bitişik mi yazılır konusu gündeme gelmektedir. Bu kelimede en sık yapılan imla hatalarından biri İstanbul isminden sonra kesme işareti kullanılmasıdır. Normalde İstanbul sözcüğü özel bir isim olarak karşımıza çıkar. Ancak özel isimden sonra yapım eki kullanılıyorsa bu sözcük artık özel isim kategorisine girmez. Bu yüzden İstanbulluların sözcüğü her zaman bitişik yazılmalıdır.

İstanbulluların ayrı mı yazılır?

Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için bakılması gereken ilk yerlerden biri Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. Türk Dil Kurumuna göre sözcüklerin sonuna gelen "lı-lu" gibi ekler yapım eki olarak nitelendirilir. Yapım eki almış kelimelerde kesme işareti kullanmak yazım hatası olarak kabul edilir. Yani İstanbulluların sözcüğünün kesme işareti kullanılarak istanbul’luların şeklinde yazılması doğru değildir. İstanbulluların TDK kurallarına göre her zaman bitişik yazılır. Bu kural tüm yapım eki almış kelimeler için geçerlidir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre İstanbulluların doğru yazılışı şu şekildedir: