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Yapayalnız nasıl yazılır, yapayalnız yazımı nasıl olmalıdır? Yapayalnız ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.05.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım yanlışı yapılan kelimelerin başında en fazla birleşik kelimeler görülüyor. Bu kelimelerden bazıları günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerdir. Yazım kurallarına dikkat eden, hata yapmak istemeyen kişiler sıkça kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyor. Bu kelimelerden biri de "yapayalnız" kelimesidir. Bu tür kelimelerin doğru yazılışları için Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi olarak yayımladığı sözlüklerden yararlanılabilir. Peki, yapayalnız yazımı nasıl olmalıdır?

Yapayalnız nasıl yazılır, yapayalnız yazımı nasıl olmalıdır? Yapayalnız ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde yayımlanan sözlüklerde binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili araştırma yapılmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler konusunda sıklıkla hata yapılarak kelimelerin yanlış yazılışları görülmektedir. Türkçede bulunan dil bilgisi kurallarına dikkat etmek dilimizi düzgün bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Bu sayede hem etkili bir iletişim gerçekleşir hem de dilimizin korunması sağlanır. Dil kuralları içerisinde çok fazla hata yapılan ve merak edilen sözcükler arasında birleşik yazılan ya da pekiştirmeli kelimeler bulunur. Bu sözcüklerin doğru yazım biçimlerini öğrenmek isteyen kişiler TDK’nin internet üzerinden yayımlanan sözlüklerinden faydalanabilir.

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Yapayalnız nasıl yazılır?

Yapayalnız TDK sözlüklerinde "yanında hiç kimse ya da hiçbir şey bulunmayan, tek başına" anlamına gelen pekiştirmeli bir sözcüktür. Buna benzer kelimelerde de olduğu gibi merak edilen esas nokta kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğidir. Günlük, akademik vb. profesyonel yazılarda imla kurallarına uymak son derece önemlidir. Bu yüzden pek çok insan bu tür kelimelerin doğru yazılışları konusunda tereddütte kalır. Bu kelime söz konusu olduğunda insanlar, yapayalnız ayrı mı yazılır sorusunu sorarlar. Kelime çoğunlukla yapa yalnız biçiminde yazılsa da yapayalnız yazımı "yapayalnız" şeklinde olmalıdır. Kelimenin ayrı bir şekilde yazılması imla hatası olur.

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Yapayalnız bitişik mi yazılır?

Yapayalnız gibi kelimelerin yazılışında birçok insan hata yapar. Özellikle günümüzde internet ortamında yapılan yazım yanlışları yayılarak büyük bir bilgi kirliliğine neden olurlar. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için kelimelerin doğru yazılış şekillerini öğrenmek son derece önemlidir. Bu yüzden sıklıkla yapayalnız bitişik mi yazılır sorusu sorulur. Kelime "yapayalnız" biçiminde birleşik olarak yazılmalıdır. Yapayalnız doğru yazılışı:

  • Yapayalnız (Doğru kullanım)
  • Yapa yalnız (Yanlış kullanım)
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