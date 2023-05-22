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Yer çekimi nasıl yazılır, yer çekimi yazımı nasıl olmalıdır? Yer çekimi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.05.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımında oldukça zengin ve içerisinde pek çok kelime grubu bulunan bir dildir. Bu kelime grupları içerisinde iki sözcüğün birleşerek yeni bir kelimeyi oluşturduğu kelimeler de mevcuttur. Dil kurallarına dikkat eden kişilerin en merak ettiği konu bu kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğidir. Günümüzde kelimelerin anlamları ve yazılışları hakkında bilgi alınabilecek pek çok kaynak mevcuttur. Peki, yer çekimi yazımı nasıl olmalıdır?

Yer çekimi nasıl yazılır, yer çekimi yazımı nasıl olmalıdır? Yer çekimi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Öğrenciler başta olmak üzere profesyonel olarak yazı yazan kişiler dil bilgisi kurallarına mutlaka dikkat etmelidir. Bunun için faydalanılabilecek pek çok kaynak bulunur. Günümüzde yazım kılavuzlarına internet ortamından erişmek mümkündür. Tüm bu kaynaklar Türk Dil Kurumu sözlüklerini esas alarak yayımlanır. Yazım kılavuzlarında en çok araştırılan kelimeler arasında birleşik kelimelerin yer aldığı görülüyor. Bu tür kelimelerin oluşturduğu anlama göre ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağı belirlenir. Yer çekimi kelimesi de nasıl yazılması gerektiği sıklıkla araştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

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Yer çekimi nasıl yazılır?

Yer çekimi yerin çekme kuvvetini ifade eden bir sözcüktür. Yer çekimi TDK sözlüklerinde bir olguyu bildiren birleşik kelimeler sınıfında yer alır. Türkçede yapılan yazım yanlışları en çok birleşik kelimelerin yazımında yapılır. Bu nedenle pek çok kişi yer çekimi gibi kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda tereddüt yaşar. Bu kelime özelindeki tereddüt ise yer çekimi bitişik mi yazılır konusunda yaşanıyor. Sıklıkla kullanılan bu kelimenin genellikle bitişik yazıldığı görülür. Ancak yer çekimi yazımı ayrı olması gereken birleşik bir kelimedir. Buna göre kelimenin doğru yazılış biçimi "yer çekimi" şeklinde olmalıdır.

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Yer çekimi ayrı mı yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışlarına dikkat etmek son derece önemlidir. Bu sayede Türkçe korunarak etkin bir şekilde kullanılabilir. Türkçenin gelişmesi ve korunmasında görevli Türk Dil Kurumunun yayımladığı sözlükler sayesinde yer çekimi gibi kelimelerin doğru yazılışları öğrenilebilmektedir. Pek çok kaynak ise TDK sözlerini esas alır. Bu sözlüklerde en çok aratılan kelime grupları ise birleşik kelimeler olduğu görülür. Birleşik kelimeler sınıfında yer alan ve yanlış yazılan kelimeler arasında yer çekimi de yer alıyor. Yer çekimi bitişik mi yazılır sorusunun cevabının arandığı sözlüklerde kelimenin "yer çekimi" biçiminde ayrı olması gerektiği belirtiliyor. Buna göre yer çekimi doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Yerçekimi (Yanlış kullanım)
  • Yer çekimi (Doğru Kullanım)
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