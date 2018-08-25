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İstanbulspor 0 - 5 Altay (Maç özeti)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.08.2018 22:12 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor evinde Altay’ı ağırladı. Müsabaka Altay’ın 5-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbulspor 0 - 5 Altay (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Altay, deplasmanda İstanbulspor'u 5-0 yendi.

Altay, sezonun en farklı galibiyetini alırken, İstanbulspor büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Altay'a galibiyeti getiren golleri; 34, 43 ve 56. dakikalarda Paixao, 59. dakikada Kappel ve 90+2'de Aganovic kaydetti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Etoga), Muhammed Ali Kurt, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic, Muhammed Demirci (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Barış Örücü (Dk. 59 Bauque), İbrahim Yılmaz
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Metin Yüksel (Dk. 58 Atakan Rıdvan Çankaya), Kappel, Aganovic, Eugenio (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Paixao (Dk. 75 Murat Uluç )
Goller: Dk. 34, 43, 56 Paixao, Dk. 59 Kappel, 90+2 Aganovic (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 40 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Özgür Özkaya, Dk. 62 İbrahim Öztürk, Dk. 84 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 87 Kappel (Altay), Dk. 32 Wellington, Dk. 42 İbrahim Yılmaz, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

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Anahtar Kelimeler:
altay istanbulspor Spor Toto 1. Lig

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