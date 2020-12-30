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İstanbulspor: 3 - Adana Demirspor: 1 (Maç Sonucu)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.12.2020 21:31 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

İstanbulspor: 3 - Adana Demirspor: 1 (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Uygar Mert Zeybek, Ali Yaşar ve Onur Ergün (Penaltıdan) kaydederken Adana Demirspor'un tek sayısı ise Mehmet Akyüz'den geldi.

Adana Demirspor, maçın 14. dakikasında Mehmet Akyüz ile bir penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekipte Chedjou 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ DETAYLARI

İstanbulspor: 3 - Adana Demirspor: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 81 Mehmet Yeşil), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 72 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 38 Abazaj), Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Diouf)

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Chedjou, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Traore, Yunus Akgün (Dk. 48 Semih Güler), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Dibba), Mehmet Akyüz (Dk. 60 Sinan Kurt)

Goller: Dk. 14 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 36 Uygar Mert Zeybek, Dk. 81 Ali Yaşar, Dk. 90+6 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 46 Chedjou (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 82 Emircan Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

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