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İSTANBULSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! İstanbulspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

08.10.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Tuna Yapacak. Maçın dördüncü hakim ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Maça dakikalar kala birçok kişi internette "İstanbulspor Ankaragücü" konu başlığını araştırmaya başladı. Peki, İstanbulspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! İstanbulspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor ile Ankaragücü Süper Lig'in 9. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken çok sayıda vatandaş arama motorlarında "İstanbulspor Ankaragücü" konu başlığını sorguluyor. Peki, İstanbulspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İSTANBULSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Ankaragücü maçı bugün (8 Ekim Cumartesi) saat 14.30'da balşayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Tuna Yapacak. Maçın dördüncü hakim ise Muhammet Ali Metoğlu.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

İSTANBULSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Ankaragücü beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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