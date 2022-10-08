İstanbulspor Ankaragücü'ne 2-1 mağlup! Ankaragücü son dakikalarda kazandı

Son dakika: Süper Lig'de heyecan 9. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 9. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede 90. dakikada 1-1 beraberlikle girilirken, Ankaragücü 3 puanı uzatma dakikalarında attığı golle aldı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekibin golü Karşılaşmanın 55. dakikasında V. Ethemi'den gelirken, Ankaragücü'nün golleri 16. dakikada eski bir Galatasaraylı olan Taylan Antalyalı'nın asistinde yine bir eski Galatasaraylı Emre Kılınç ve 90+1. dakikada Sowe'nin ayağındangeldi.

Bu sonuçla İstanbulspor 8 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 7'ye yükseltti.

