İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan açıklama! ''Benim inip birini tokatlayacak durumum yok''

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN OLSA, SAKİN KAFAYLA YİNE ÇEKİLİR MİSİNİZ?"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Bugün olsa yine aynısını yaparım." açıklamasında bulundu.

"KÜME DÜŞMEK SORUN DEĞİL"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Bugün Süper Lig'de oynuyorum. 8 senede 3 sefer şampiyon oldum, buraya kadar geldim. Bugün itibarıyla 1 lira borcum yok, ne futbolcuya ne SSK'ya ne herhangi bir yere. Kime ne kadar borcumuz var sezon sonuna kadar onları ödemekle mükellefiz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. İstanbulspor'un bir Kütahyaspor'dan, Kayserispor'dan, Zonguldakspor'dan bir başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil. Küme düşürsünler sorun yok."

"GALİP GELMİŞ GİBİ PRİM VERECEĞİM"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Futbolcular haklı. Tek özür dilemem gereken sporcularım ve teknik ekibim. Kimseden özür dilemem. Hepsinin çoluk çocuğu var, hepsinin bu maçta galip gelirseler prim hakkı var, bilmem neyi var. Bu çocuklar maçta galip gelmiş gibi prim vereceğim." dedi.

"BİRİNİ TOKATLAMAMA GEREK YOK!"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Ben kendime, doğruyu yaptığıma inanıyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. Benim inip birini tokatlamama gerek de yok. Ben oyuncularıma çocuklarıma, 'Gidin, hakemden helallik alın ve tebrik edin' dedim. Gittim Trabzonsporlu hocamızı ve başkan Ertuğrul Doğan kardeşim benim, 25 senedir tanırım, kardeşim kadar sevdiğim birisi, onu tebrik ettim. Zaten Trabzonspor biziz yani, başkası değil, benim." ifadelerini kullandı.

"BEN TRABZONLULUĞUMU KİMSEYE DEĞİŞMEM"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Neden Trabzonspor maçı? Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. Bu tesadüfen bu maça rastladı. Benden fazla kimse Trabzonlu olmasın. Ben Trabzonluluğumu kimseye değişmem. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir. Biz doğduk doğalı onla büyüdük. İstanbulspor'un sahibiyiz ve İstanbulspor için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

"BİZE RANDEVU VERMEDİLER"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "TFF tam saat 15.00'te aradı. Telefonum sessizdeydi, cevap veremedim. Müslüm Özmen Bey aradı, sonra Bayram Saral Bey'i aradı. Yan yanaydık. Kendisiyle ve Büyükekşi ile konuştum. Israrla verdi telefonu. Kendisini dinledim. Ne düşünüyorsam, aday olduğu günden bugüne, hepsini tekrar söyledim. Sayın TFF başkanımızın yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından asla söylemedim. 20 kişinin içinde ne konuştuysam, her yerde aynı şeyi konuştum. Bize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler." dedi.

"TFF'YE GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral: "Kulübümüzün sadece kendi maddi imkanlarıyla disiplinli bütçesinden, sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürdüğü lig mücadelesinde hemen hemen tüm kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK tarafından sona erdirilmeyeceği, kulüplere ilişkin büyük küçük, medya gücü olan olmayan, sesi çok çıkan az çıkan şeklinde ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik."





