İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: ''Yatacaklar, kalkacaklar beni rüyalarında görecekler''

Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza süreci ve TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında basın toplantısı düzenledi. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında ilk olarak söz alan Bayram Saral, noter onaylı imza sayısının 136 olduğunu açıkladı.

"YATACAKLAR, KALKACAKLAR BENİ RÜYALARINDA GÖRECEKLER”

Mevcut TFF yönetiminin görevden ayrılması için elinden geleni yapacağını söyleyen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan bu süreci konuşmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın işi bitmiş de bunlarla mı uğraşacak. Yeteri kadar yoğunluğu var zaten. Futbolun bu kadar kötü olmasının en çok kendisine kaybı var. 5-6 takımın ilk 11'ini bize çok iyi saydığını bildiğimiz bir Cumhurbaşkanımız var. Daha ne kadar futbol dibe vurabilir ki? Onun ismini kullanarak çok yanlış şeyler ifade eden insanlar var. Bu işin bu duruma düşmesini kendisi asla istemez. Bu duruma düşmesinin tek sebebi Mehmet Büyükekşi'dir. 14-15 yönetim kurulu üyesi var, her biri yöneticilik yapmış insanlar. Bir tanesine bile bir şey sormuşluğu yok. Tek kişiyle bu iş olmaz. 15-20 tane danışman almış, bir tanesinin bile futbolla alakası yok. Federasyonun en iyi hukukçularını işten çıkarmış. 80 kişiyi işten çıkarıp 120 kişiyi işe almış. Bir saltanat kurmuşlar ve bunun peşine takılmış gidiyorlar. 9 tane 2'nci ve 3'üncü Lig kulübüne imza vermemeleri için para vermişler. 2'nci Lig kulüplerine 500 bin, 3'üncü Lig kulüplerine 400 bin TL para vermişler. Baskı yaptıkları çok kulüp var, ben biliyorum ama kulüplerin izni olmadan bunları paylaşamam. Bunların görevden bir an önce alınması lazım. Bunlar 18 Temmuz'daki seçimi de yapmayacaklar. Asla pişman olacağım bir şey söylemiyorum. Sonuna kadar da ne gerekiyorsa yapacağım, neye mal olursa olsun. Bunlar buradan gidecekler. Yatacaklar, kalkacaklar beni rüyalarında görecekler” dedi.

“FEDERASYONUN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLA GÖREVİ BIRAKMASI NOKTASINDA TÜM KULÜPLER İTTİFAK HALİNDE”

TFF’nin dün yaptığı açıklamada “Azınlık çoğunluğa tahakküm edemez” ifadelerine yer vermesine de değinen Bayram Saral, “Biz azınlık değiliz. Kulüplerin bu imza süreci içerisinde aldığı tavra gelirsek, Süper Lig Kulüpler Birliği çatısındaki hemen hemen bütün kulüplerin ittifakıyla biz bu yola girdik. Burada federasyonun, olağanüstü genel kurulla görevi bırakması noktasında tüm kulüpler ittifak halinde. Sadece mesele, bazı kulüp başkanlarımız haklı gerekçelerle imza veremeyeceklerini söylediler. Biz kendilerine teşekkür ettik. Bazı kulüpler de 18 Temmuz tarihini yeterli görerek imza vermekten imtina etmişlerdir. Çok büyük çoğunluk ise alınan tarihin samimi olmadığı düşüncesiyle imza sürecine devam etti” ifadelerini kullandı.

Bayram Saral ayrıca mevcut yönetimle alakalalı olarak “Siz Türk futbol tarihinin hiçbir döneminde bu kadar başarısız bir federasyon gördünüz mü? Cevabı ben vereyim, hayır. Siz, futbol tarihinin hiçbir döneminde 4 büyük kulüp dahil futbolun bütün bileşenlerinin aynı fikir altında toplandığı başka bir dönem gördünüz mü? Hayır” şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun “Siz seçim olacağına inanıyor muşunuz?” şeklinde yönelttiği bir soruya ise Saral, şu şekilde cevap verdi:

“Ben samimi olduklarına inanmıyorum. İmza sürecini devam ettirme nedenimiz, olağanüstü genel kurul kararını 29'uncu maddeye göre alınmasını sağlamak. Çünkü bu kararı almak zorundalar, almazlarsa bunun bir şikayet mekanizması var ve o sorumluluğun altından kalkamazlar.”

“FEDERASYONUN GİTMESİNİ İSTEMEYEN TEK BİR KULÜP BİLE YOK”

Dört büyük kulüp olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un imza sürecine dair yaklaşımlarına da değinen Saral, “İmza sürecinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, imzalarını 7 delege bazında verdiler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ilk günden beri federasyonun gitmesi gerektiğini bildirmişti. O da 18 Temmuz tarihini uygun bir tarih görerek imza vermekten imtina etmiştir. Kendisine saygı duyuyorum. Galatasaray da bu süreci başlatanlardan. Onlar da federasyonun gitmesini istiyor. Son dönemeçte bize gerekli desteği vermedi. Bundan sonraki süreçte bize destek olacaklarını düşünüyorum. Diğer kulüpler de bize bu süreçte destek verdi. İmza vermeyenlere de en ufak bir sitemimiz yok. Onlar da federasyonun gitmesini istiyor. Federasyonun gitmesini istemeyen tek bir kulüp bile yok” açıklamasında bulundu.

Bayram Saral, TFF bünyesindeki bazı yönetim kurulu üyelerinin alt liglerdeki kulüplere baskı yaptığı yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak ise “Bu iddialar bizim kulağımıza geliyor. Sadece federasyonun aşağı liglerdeki takımların mevcut durumunu kullanarak kulüplere baskı yaptığı yönünde gelen duyumlar var. Teyide muhtaç bilgiler tabii ki. Doğru olup olmadığını biliyoruz. Bunun yolu, baskı yapılan kulüplerin cesurca bunu açıklamasıdır” şeklinde konuştu.

TFF’DEN İMZA SAYISINA DAİR AÇIKLAMA

İstanbulspor kulübünün basın toplantısı esnasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağanüstü kongre çağrısıyla federasyona ulaşan imza sayısının bugün itibarıyla 109 olduğunu duyururken, 13 delegenin başvurusunu geri çektiğini, 2 geçersiz imzanın bulunduğunu ve sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısının 94 olduğunu açıkladı.

SARIALİOĞLU’NDAN TFF’NİN AÇIKLAMASINA YANIT

TFF’nin 94 imza olduğunu açıklaması üzerine konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Sarıalioğlu, “136 delege bizzat imza verdi. İmzalar sahte ise noterlerimiz de sahte demektir. Bu kadar basit. O çıkıyor bunun altından. Öyle bir şey olabilir mi? Adam kimliğiyle gidiyor, imza atıyor. Biz sadece geri çeken 1-2 kulübün adını duyduk. Aradım kendilerini, 'imzanızı geri mi çektiniz' dedim. 'Benim haberim yok, genel sekreterime sorayım, ben herhangi bir evrağa imza atmadım' dedi. Diyelim ki 136 imzanın hepsi imzasını geri çekti. Ne fark eder, bunları ben mi yolladım? İnsanlara zorla bir şey mi yaptırdık, kafalarına silah mı dayadık?” şeklinde konuştu.





