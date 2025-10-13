İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah töreni ünlüler geçidi oldu! Fatih Terim'den şahitlik...

Futbol dünyasının önemli simaları özel bir günde toplandı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah töreni resmen ünlüler geçidine döndü.

NİKAH ŞAHİDİ FATİH TERİM!

Bir çok ünlü ismin katıldığı nikah töreninde şahitlik yapan teknik direktör Fatih Terim de çiftin evliliğine imzasını attı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah törenine katılan bazı isimler:

Mehmet Ağar, Fatih Terim, Ertuğrul Doğan, Ali Koç, Abdullah Avcı, Mecnun Otyakmaz, Murat Sancak, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Erden Timur da yer aldı.