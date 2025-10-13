SPOR

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah töreni ünlüler geçidi oldu! Fatih Terim'den şahitlik...

Futbol dünyası nikah töreninde bir araya geldi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah törenine katılan bazı isimler töreni yıldızlar geçidine döndürdü. Bu görüntüler sosyal medyada ‘‘Babalar bir arada’’ şeklinde yorumlandı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah töreni ünlüler geçidi oldu! Fatih Terim'den şahitlik...
Burak Kavuncu

Futbol dünyasının önemli simaları özel bir günde toplandı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah töreni resmen ünlüler geçidine döndü.

13 Ekim 2025
13 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

NİKAH ŞAHİDİ FATİH TERİM!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu nun nikah töreni ünlüler geçidi oldu! Fatih Terim den şahitlik... 1

Bir çok ünlü ismin katıldığı nikah töreninde şahitlik yapan teknik direktör Fatih Terim de çiftin evliliğine imzasını attı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu nun nikah töreni ünlüler geçidi oldu! Fatih Terim den şahitlik... 2

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun nikah törenine katılan bazı isimler:

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu nun nikah töreni ünlüler geçidi oldu! Fatih Terim den şahitlik... 3

Mehmet Ağar, Fatih Terim, Ertuğrul Doğan, Ali Koç, Abdullah Avcı, Mecnun Otyakmaz, Murat Sancak, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Erden Timur da yer aldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu nun nikah töreni ünlüler geçidi oldu! Fatih Terim den şahitlik... 4

