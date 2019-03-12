SPOR

İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi

FUTBOL HABERLERİ  | 12.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

İstanbulspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke görevinden istifa etti.

İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, bugün yönetime görevinden ayrılmak istediğini iletti. Yönetim de gerçekleştirilen toplantının ardından, Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrılmasına karar verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Fatih Tekke bugün Kulüp Başkanımız Ecmel Sarıalioğlu ile bir araya gelerek artık kulübe zarar verdiğini düşündüğünü ve bir kan değişikliğinin hem kendileri hem kulüp için daha faydalı olacağını belirterek izin istemiş ve görevi bırakmak istediğini belirtmiştir!

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin bu isteği değerlendirilmiş ve yapılan toplantı sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Yönetim Kurulu olarak Fatih Tekke’nin her zaman destekçisi olmuş ve daha önce iki kez istifa talebini reddettiğimizin kendisinin dışında spor kamuoyu tarafından da bilinmesini isteriz.

Bu kararın hem kulübümüz hem Fatih Tekke ve ekibi için hayırlı olacağına inanıyor, kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz.”

41 yaşındaki teknik adam yönetimindeki İstanbulspor, ligde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı.

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
Oktay Derelioğlu imzayı attıOktay Derelioğlu imzayı attı
UEFA'dan Meler'e görevUEFA'dan Meler'e görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih tekke istanbulspor Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunan Haberler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

''Fatih Terim hileci, ona hiç güvenmedim''

''Fatih Terim hileci, ona hiç güvenmedim''

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Şenol Güneş'in yerine sürpriz isim!

Şenol Güneş'in yerine sürpriz isim!

Diagne paylaşımına tepki yağdı

Diagne paylaşımına tepki yağdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Fatih Tekke dönemi sona erdi

Tokatspor'da Oktay Derelioğlu dönemi

Oktay Derelioğlu imzayı attı

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Meler'e görev

Rıdvan Dilmen: TFF başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor

Rıdvan Dilmen yeni TFF başkanını açıkladı!

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran'da yapılacak

TFF seçiminin tarihi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.