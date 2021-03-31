SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. İstanbulspor'da yeni teknik direktör belli oldu

İstanbulspor'da yeni teknik direktör belli oldu

31.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor, teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı'nın getirildiğini açıkladı.

İstanbulspor'da yeni teknik direktör belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'nın bu sezon iki takım çalıştırdığı için kulübede görev alamayacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu adına anlaşma sağlamıştır. Mustafa Dalcı bu sezon içerisinde iki takım çalıştırdığı için kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramamaktadır. Bu sebeple mevcut Süper Lig hedefimizin ve gelecek sezonun planlaması adına kalan yedi haftalık süreçte takımımızın maçlarını tribünden takip edecek, yedek kulübemizde ise kendisinin teknik ekibi ve kulübümüzün Pro Lisans sahibi antrenörü Saffet Akbaş yer alacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Teknik direktörle yollar ayrıldıTeknik direktörle yollar ayrıldı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

Galatasaray'da korona alarmı

Galatasaray'da korona alarmı

G.Saray paylaşımından kadro dışı bırakıldı

G.Saray paylaşımından kadro dışı bırakıldı

Milli oyuncuyu taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Milli oyuncuyu taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

İstanbulspor'da yeni teknik direktör belli oldu

TFF 1. Lig ekibinin hocası belli oldu

Bursaspor’un attığı 5 şutun 1’i gol oluyor

Bursaspor’un attığı 5 şutun 1’i gol oluyor

Batuhan Karadeniz şov sürüyor! 2 gol daha...

Batuhan Karadeniz şov sürüyor! 2 gol daha...

İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

Teknik direktörle yollar ayrıldı

Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Olaylı gece! Takım otobüsüne taşlı saldırı

İnegölspor'da futbolcu ile tribündekiler arasında gergin anlar

Maç bitti ortalık karıştı! Futbolcuya saldırdılar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.