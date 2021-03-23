SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

23.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu. 43 yaşındaki teknik adamın adı Kasımpaşa ile anılıyor.

İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama "Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

43 yaşındaki teknik adamın adı Kasımpaşa ile anılıyor.

İstanbulspor bu sezon TFF 1. Lig'de 27 haftada topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Futbolcular sahaya doktor kıyafetiyle çıktıFutbolcular sahaya doktor kıyafetiyle çıktı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!

Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi!

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi!

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Diğer Haberler

İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

Teknik direktörle yollar ayrıldı

Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Olaylı gece! Takım otobüsüne taşlı saldırı

İnegölspor'da futbolcu ile tribündekiler arasında gergin anlar

Maç bitti ortalık karıştı! Futbolcuya saldırdılar...

Menemenspor-Adanaspor müsabakasında futbolcular sahaya doktor kıyafetiyle çıktı

Futbolcular sahaya doktor kıyafetiyle çıktı

Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın istifa etti

Tuzlaspor'da şok istifa

Menemenspor’a polis baskını!

TFF 1. Lig ekibine polis baskını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.