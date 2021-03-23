İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama "Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

43 yaşındaki teknik adamın adı Kasımpaşa ile anılıyor.

İstanbulspor bu sezon TFF 1. Lig'de 27 haftada topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.

