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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

16.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşma için geri sayım sürüyor. 2 takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı Kırmılı ekipte a Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek. İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İstanbulspor Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar bu akşamki rakibi yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından sorgulanıyor. Maçta Hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. İşte, İstanbulspor Galatasaray maçının tarihi, yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Galatasaray maçı bugün (16 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başlayacak.

İstanbulspor Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor muhtemel 11'i: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Lokilo, Onur, Rocca, Ethemi, Eze.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart sınırında yer alıyor.

Bu 4 isim, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Sivasspor maçında cezalı durumda olacak.

FRANSIZ FUTBOLCH SACHA BOEY CEZALI

Sarı kırmızılılarda, İstanbulspor karşılaşmasında sakat futbolcu bulunmazken, 1 futbolcu ise cezalı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Fransız futbolcu Sacha Boey cezalı duruma düşmüştü.

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