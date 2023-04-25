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İstanbulspor maçı sonrası 'Fener ağlama' şarkısını açan Galatasaray taraftarının arabasını parçaladılar!

25.04.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Yaşanan bu durum camiada büyük üzüntüye sebebiyet verirken, maç sonu stat önünde olaylar yaşandı. İşte detaylar...

İstanbulspor maçı sonrası 'Fener ağlama' şarkısını açan Galatasaray taraftarının arabasını parçaladılar!

Süper Lig'in 31'inci haftası birbirinden sürpriz sonuçlara sahne oldu. Ligde zirvenin sahibi olan Galatasaray sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kalırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe puan farkını kapatma fırsatından faydalanamadı ve sahasında İstanbulspor ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 3-3 berabere kaldı.

MAÇ SONU BÜYÜK OLAY

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Alınan bu sonuç camiada büyük üzüntü yaratırken, Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın ardından hayli gergindi. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen ve Galatasaraylı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ile taraftarlar arasında büyük olay çıktı.

ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

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Taraftarlar sürücüsüyle tartıştıkları otomobile tekmelerle saldırdı. Aracın camlarını kıran ve büyük hasar veren taraftarları araya giren diğer taraftarlar sakinleştirdi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"FENER AĞLAMA" ÇALINDI İDDİASI

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Fenerbahçe taraftarları otomobilin stadın önünden geçerken Galatasaray taraftarına ait olan "Fener ağlama" marşını çaldığını iddia etti.

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