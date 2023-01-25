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İstanbulsporlu taraftar Yaşar Karataş konuştu! ''O maçtan sonra tutku başladı''

25.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te yaşayan ve deplasman tribünlerinde takımını tek başına desteklemesiyle gündeme gelen İstanbulspor taraftarı Yaşar Karataş, genellikle birçok deplasman maçında tribünde tek olduğunu söyledi. Karataş, “Ailem, eşim, dostum bana ‘Gitme’ diyor ama gidiyorum. Bu bir tutku, vazgeçemiyorum” dedi.

İstanbulsporlu taraftar Yaşar Karataş konuştu! ''O maçtan sonra tutku başladı''

İzmit’te yaşayan ve elektronik mağazasının sorumlusu olan Yaşar Karataş, pazar günü, Trabzonspor-İstanbulspor maçında konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına karşılaşmayı takip etti. Formasını giyen, atkısını takan ve tribüne bayrağını asan Karataş’ın tribünde takımını yalnız desteklediği anlar, kameralara yansıdı. Bu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. İstanbulspor’un resmi sosyal medya hesabından da Yaşar Karataş’ın tribündeki görüntüleri, ‘Vefa. Teşekkürler Yaşar Karataş’ notuyla paylaşıldı.

'O MAÇTAN SONRA BENDE TUTKU BAŞLADI'

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Tribünde tek başına takımını desteklediği sırada ilginç olaylar da yaşadığını aktaran Yaşar Karataş, bazen rakip taraftarların kendisine ikramlarda bulunduğunu, bazen de kendisini gördükleri zaman şaşkınlıklarını dile getirdiklerini söyledi. İstanbulspor’un kendisi için vazgeçilmez tutku olduğunu belirten Karataş, “Takımımız 2’nci Lig’de mücadele ederken eniştem, beni Karagümrük ile oynadığımız maça götürmüştü. Orada o coşkuyu gördüm. Bayağı bir heyecanlıydı, güzel bir atmosfer vardı. O maçtan sonra bende tutku başladı. Daha sonra hiçbir maçı kaçırmamaya gayret gösterdim. Hemen hemen içeride, dışarıda her maça gidiyorum. Sezonda ortalama 3-4 maç kaçırıyorum, o da işim dolayısıyla gidemiyorum. Onun dışında kendi evimizde oynadığımız ya da deplasmanda oynadığımız tüm maçlara gitmeye çalışıyorum” dedi.
Deplasmana kendi imkanlarıyla gittiğini kaydeden Karataş, “Genelde deplasmanlarda, uzak yerlerde tek başıma oluyorum. Bazen arkadaşlarım da geliyor ama genelde tribünde tekim. Tek başıma olduğum zaman biraz buruk oluyor. İstiyorum ki yanımda arkadaşlarım da olsun, beraber takımımızı destekleyelim. O nedenle biraz buruk geçiyor” diye konuştu.

‘ADANA'DA DÜRÜM, ANKARA’DA ÇAY ISMARLADILAR’

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Rakip takım taraftarlarının kendisini tribünde tek başına gördükleri zaman şaşırdığını söyleyen Karataş, “Boluspor, Ankara, Keçiören, Adana, Hatay, Giresun, Trabzon maçlarında tribünde tek taraftar bendim. Rakip takımın taraftarları tribünde beni tek görünce güzel karşılıyor. Herhangi bir kötü muamele görmedim. Maça tek gittiğim için deplasman tribünündeki büfeler kapalı oluyor. Adana’da sağ olsun, rakip taraftar arkadaşlarımız ve İzmir’de Altınordu taraftarı arkadaşlarımız ikramlarda bulunmuştu. Adana’da dürüm gönderdi rakip taraftarlar bana, Altınordu maçında da çay ikramında bulundular" şeklinde konuştu.
Tek başına dahi olsa takımına olan desteğine devam edeceğini anlatan Yaşar Karataş, “Ailem, eşim, dostum bana ‘Gitme’ diyor ama ben gidiyorum. Bu bir tutku olduğu için vazgeçemiyorum. Kulübümü de çok seviyorum. Takımımızı asla yalnız bırakmak istemiyoruz. Bizim kulübümüz her maça ‘Önce vatan’ pankartıyla çıkıyor. Bu benim için daha duygusal oluyor. Bunu yapan başka hiçbir kulüp yok. Biz yine ‘Önce vatan, sadece İstanbulspor’ diyoruz" diye konuştu.

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