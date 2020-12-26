"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı"nda sakinlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sakinlik hakim oldu.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen ve hafta sonları on binlerce aracın geçiş yaptığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kısıtlamayla birlikte araç yoğunluğu büyük oranda azaldı.

Güzergahı ağırlıklı olarak ağır tonajlı araçların kullandığı göründü.

Kısıtlamayla birlikte D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de araç yoğunluğu azaldı.

