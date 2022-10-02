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İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor

02.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oluyor.

Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor.

Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı.

Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.

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sağanak trafik yogunlugu yağış

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

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