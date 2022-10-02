İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oluyor.
Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor.
Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı.
Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.
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