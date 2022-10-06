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İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

06.10.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu topraklardaki vatandaşların düşman işgali altında yaşamayı bilmediğini söyledi.

İstanbul'un caddelerinde işgalci askerleri görmediklerini ve asla görmeyeceklerini ifade eden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür doğduk, özgür büyüdük ve hep birlikte özgür yaşayacağız. Bize bu güveni ve bu huzuru verenleri huzurunuzda bir kez daha minnetle, rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. İşgalcilerin geldikleri gibi gideceklerine olan inancını bir an bile kaybetmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük kurtarıcısıyla birlikte çıktığı bu yolda imkansızı başaran kadınıyla, erkeğiyle bize özgürlüğümüzü ve Cumhuriyetimizi armağan eden bu onurlu halkın tüm evlatlarını, atalarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyorum."

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına demokratik ve güçlü bir devlet olarak girmek istediklerini kaydeden İmamoğlu huzurlu ve zengin bir toplum istediklerini belirtti.

Eşit ve özgür yurttaşlar istediklerini, bu hedeflere kendilerini ulaştıracak en önemli aracın da adil rekabete dayalı çoğulcu siyaset olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı da milletçe çok iyi biliyoruz. Son 3 yılda yerel yönetimlerde bizler, gerçekten inanıyoruz ki büyük işler başardık." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, konuşmasının ardından etkinlikleri birlikte izlediği gazilerle fotoğraf çektirdi.

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