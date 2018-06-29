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İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

Jack Wilshere, Bas Dost derken Fenerbahçe'de transferde bir büyük ismi daha renklerine katmaya hazırlanıyor...

İş imzaya kaldı

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

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Kanarya, uzun süredir gündemi meşgul eden Yerry Mina'yı Barcelona'dan bir yıllığına kiralıyor. Anlaşma, satın alma opsiyonlu olarak gerçekleşecek.

Kanarya, uzun süredir gündemi meşgul eden Yerry Mina'yı Barcelona'dan bir yıllığına kiralıyor. Anlaşma, satın alma opsiyonlu olarak gerçekleşecek.
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Kolombiya ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 1.95'lik stoper, turnuva bitince İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'ye imza atacak.

Kolombiya ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 1.95'lik stoper, turnuva bitince İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'ye imza atacak.
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ALİ KOÇ BİTİRDİ | 23 yaşındaki dev savunmacı, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor.

ALİ KOÇ BİTİRDİ | 23 yaşındaki dev savunmacı, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor.
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Başkan Ali Koç'un, şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları nedeniyle Barça'yla olan iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirdiği vurgulanırken, Katalan devinden başka isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.

Başkan Ali Koç'un, şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları nedeniyle Barça'yla olan iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirdiği vurgulanırken, Katalan devinden başka isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.
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Sarı-lacivertlilerin Aleix Vidal, Andre Gomes, Denis Suarez ve Thomas Vermaelen için de Barcelona ile masaya oturduğu iddia edilmişti.

Sarı-lacivertlilerin Aleix Vidal, Andre Gomes, Denis Suarez ve Thomas Vermaelen için de Barcelona ile masaya oturduğu iddia edilmişti.
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KOLOMBIYA'YI TURA UÇURDU | Mina, dün Senegal'e attığı kafa golü ile Kolombiya'yı Dünya Kupası gruplarından lider olarak bir üst tura çıkardı.

KOLOMBIYA'YI TURA UÇURDU | Mina, dün Senegal'e attığı kafa golü ile Kolombiya'yı Dünya Kupası gruplarından lider olarak bir üst tura çıkardı.
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Grupta Polonya filelerini de sarsan Barçalı stoper, Real Betis ve Liverpool'un da radarındaydı.

Grupta Polonya filelerini de sarsan Barçalı stoper, Real Betis ve Liverpool'un da radarındaydı.
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İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!
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İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!
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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe Yerry Mina bas dost Jack Wilshere

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yakacaz bu sene alemi
ateş olsanız cümrünüz kadar yeri yakarsınız kuşlar
52.500 Kisi ile Oynucaz Her Maci Simdiye Kadar Hic Olmamis Bir seyi Yasicaz İnsallah. İyi ki Varsin Ali Koc
Sn Ali KOÇ Ülkemizin bir değeri ancak, Aziz YILDIRIMIN Karşısına çıkmamalıydı. Konsensüsle Ortak bir Yönetim oluşturmalıydı
Yerry nasıl alınabilir diyordum sonuçta WC’de 2 gol atmış bir kule. Helal olsun başkan.
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