İş imzaya kaldı

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

1 / 11 780x411-yerry-mina-hayat-verdi-kolombiya-1-0-senegal-mac-sonucu-1530203785705

2 / 11 Kanarya, uzun süredir gündemi meşgul eden Yerry Mina'yı Barcelona'dan bir yıllığına kiralıyor. Anlaşma, satın alma opsiyonlu olarak gerçekleşecek.

3 / 11 Kolombiya ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 1.95'lik stoper, turnuva bitince İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'ye imza atacak.

4 / 11 ALİ KOÇ BİTİRDİ | 23 yaşındaki dev savunmacı, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor.

5 / 11 Başkan Ali Koç'un, şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları nedeniyle Barça'yla olan iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirdiği vurgulanırken, Katalan devinden başka isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi.

6 / 11 Sarı-lacivertlilerin Aleix Vidal, Andre Gomes, Denis Suarez ve Thomas Vermaelen için de Barcelona ile masaya oturduğu iddia edilmişti.

7 / 11 KOLOMBIYA'YI TURA UÇURDU | Mina, dün Senegal'e attığı kafa golü ile Kolombiya'yı Dünya Kupası gruplarından lider olarak bir üst tura çıkardı.

8 / 11 Grupta Polonya filelerini de sarsan Barçalı stoper, Real Betis ve Liverpool'un da radarındaydı.

9 / 11 752x395-son-dakika-fenerbahce-yerry-minayi-kiraliyor-1530191647832

10 / 11 İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!