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"İş’te Aliağa" 1 yılda 785 kişiye istihdam sağladı

14.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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"İş’te Aliağa" projesi kapsamında işveren ile iş talebinde bulunan vatandaşları bir araya getiren Aliağa Belediyesi İstihdam Birimi, 2020 yılında iş arayan 785 kişinin çeşitli firmalarda istihdam edilmesini sağladı.Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan İstihdam Birimi, "İş’te Aliağa" projesi kapsamında yapılan tüm iş başvurularını itina ile kayıt altına alıyor.

"İş’te Aliağa" projesi kapsamında işveren ile iş talebinde bulunan vatandaşları bir araya getiren Aliağa Belediyesi İstihdam Birimi, 2020 yılında iş arayan 785 kişinin çeşitli firmalarda istihdam edilmesini sağladı.
Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan İstihdam Birimi, "İş’te Aliağa" projesi kapsamında yapılan tüm iş başvurularını itina ile kayıt altına alıyor. İş talebinde bulunanlar; eğitim düzeyleri, iş tecrübeleri ve yeteneklerine göre veri tabanına ekleniyor. Bu sayede işverenlerin açık iş ilanlarına yönlendirilen vatandaşlara, mesleklerine uygun istihdam sağlanıyor.
Öte yandan, firmaların personel taleplerine göre kaydı bulunanlara SMS ile çağrı yapan birim, iş talebinde bulunanlar ile işvereni bir araya getirdi ve iş görüşmesi yapmalarını sağladı. Pandemi döneminde ise iş talebinde bulunanlar direkt olarak işverene yönlendirildi. "İş’te Aliağa" projesi kapsamında iş talebinde bulunanlar ile işveren arasında köprü olan Aliağa Belediyesi İstihdam Birimi, 2020 yılı içinde yaşanılan Covid 19 sıkıntısına rağmen iş arayan 785 kişinin çeşitli firmalarda iş bulmasını sağladı. Belediye bu projesiyle de, istihdama katkı sağlamış oldu.

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