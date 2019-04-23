Mynet Trend

İşte Ankar film festivalinde kazanan proje

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 23.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nda kazanan proje "Karanlıkta Islık Çalanlar" oldu.

İşte Ankar film festivalinde kazanan proje

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'na projeleriyle katılanlara dün bir otelde gün boyu mülakat yapıldı.

Yapımcı Armağan Lale, yapımcı Ali Bayraktar ve yönetmen-yapımcı Sevinç Baloğlu'ndan oluşan seçici kurul, sona kalan 10 projeyi değerlendirdi.

Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda akşam yapılan kokteylde kazanan açıklandı. Orta sınıf ailelerdeki bireylerin yalnızlığını ve bu yalnızlığı aşmadaki evrensel yanlışlıkları sinemaya absürt bir dille aktaran "Karanlıkta Islık Çalanlar" projesiyle Pınar Yorgancıoğlu 30 bin liralık ödülü kazandı.

Ödül töreni 27 Nisan'da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katılımıyla yapılacak.

AA

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi! Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi!
23 Nisan'ı keyifli değerlendirmek için programlar23 Nisan'ı keyifli değerlendirmek için programlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara ankara uluslararası film festivali

En Çok Okunan Trend Haberler

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

HEPAR kapatıldı!

HEPAR kapatıldı!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fadik Sevin Atasoy yönetmen koltuğunda!

Fadik Sevin Atasoy yönetmen koltuğunda!

Öğrenci dostu film festivali

Öğrenci dostu film festivali

Hızlı Ayaklar 23 Nisan'da ekranda

Hızlı Ayaklar 23 Nisan'da ekranda

Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi!

Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi!

23 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

23 Nisan'ı keyifli değerlendirmek için programlar

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı izle! 8.sezon 2. bölüm nasıl izlenir? İnternetten izleme yolları var mı?

Game of Thrones'un yeni bölümü internetten nasıl izlenir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.