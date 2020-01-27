İşte Ben Arfa'nın yeni takımı!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Hatem Ben Arfa, Real Valladolid'e transfer oluyor.
PSG ile sözleşmesini uzatmayan ve sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Hatem Ben Arfa, Enes Ünal'ın da forma giydiği Real Valladolid'e transfer oluyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre yıldız oyuncu gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek ve yarın imza atacak.
15 kez Fransız Milli Takımı formasını giyip 2 gol atan 32 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.
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