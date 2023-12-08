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İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! 'Yüz nakli yaptırmış gibi'

08.12.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen moda programı yarışması İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Melisa Doğan geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Doğan'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalara kazınan Ayşegül Melisa Doğan konuşmaları ve sivri dili ile dikkat çekiyordu.

AYŞEGÜL 2

Programdaki ani çıkışlarıyla hatırladığımız Doğan, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

AYŞEGÜL 1

Ayşegül Melisa Doğan katıldığı bir programda estetik itirafında bulunmuştu. Doğan estetiklerini böyle sıralamıştı;

Ayşegül Melisa Doğan 4

''Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine, Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum.''

Ayşegül Melisa Doğan 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Melisa Doğan iddialı ve cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Ayşegül Melisa Doğan 1

İşte Benim Stilim'in sivri dilli yarışmacısının son haline; 'Yüz nakli yaptırmış gibi', 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl bir değişim', 'Bu bambaşka biri' gibi yorumlar yapıldı.

Ayşegül Melisa Doğan 3

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