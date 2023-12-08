İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! 'Yüz nakli yaptırmış gibi'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalara kazınan Ayşegül Melisa Doğan konuşmaları ve sivri dili ile dikkat çekiyordu.

Programdaki ani çıkışlarıyla hatırladığımız Doğan, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Ayşegül Melisa Doğan katıldığı bir programda estetik itirafında bulunmuştu. Doğan estetiklerini böyle sıralamıştı;

''Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine, Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum.''

Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Melisa Doğan iddialı ve cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

İşte Benim Stilim'in sivri dilli yarışmacısının son haline; 'Yüz nakli yaptırmış gibi', 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl bir değişim', 'Bu bambaşka biri' gibi yorumlar yapıldı.









