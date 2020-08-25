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İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Beşiktaş bugün Selanik'te PAOK ile karşı karşıya gelecek.

İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i

Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak mücadele için dün Beşiktaş, Selanik’e geldi. Temsilcimiz kazanırsa, 3. Ön eleme turuna yükselecek ve Şampiyonlar Ligi için önünde sadece 2 adım kalacak.

SAKAT LJAJIC KADRODA YOK

Siyah-Beyazlılar’da sakatlığı bulunan Adem Ljajic kadroda yer almadı. Yeni transferler N’Skala, Welinton ve Bernad Mensah’ın ise ilk 11’de yer alması bekleniyor.

SAAT: 21.00

STAT: Toumba Stadı

HAKEM: Daniele Doveri

YAYIN: Kanal D

MUHTEMEL 11’LER

PAOK: Paschalakis, Varela, Crespo, Ingason, Limnios, El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Biseswar, Akpom, Swiderski

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Necip, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin

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