İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i

Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak mücadele için dün Beşiktaş, Selanik’e geldi. Temsilcimiz kazanırsa, 3. Ön eleme turuna yükselecek ve Şampiyonlar Ligi için önünde sadece 2 adım kalacak.
Siyah-Beyazlılar’da sakatlığı bulunan Adem Ljajic kadroda yer almadı. Yeni transferler N’Skala, Welinton ve Bernad Mensah’ın ise ilk 11’de yer alması bekleniyor.
SAAT: 21.00
STAT: Toumba Stadı
HAKEM: Daniele Doveri
YAYIN: Kanal D
PAOK: Paschalakis, Varela, Crespo, Ingason, Limnios, El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Biseswar, Akpom, Swiderski
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Necip, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin
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