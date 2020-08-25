İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i

Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak mücadele için dün Beşiktaş, Selanik’e geldi. Temsilcimiz kazanırsa, 3. Ön eleme turuna yükselecek ve Şampiyonlar Ligi için önünde sadece 2 adım kalacak.

SAKAT LJAJIC KADRODA YOK

Siyah-Beyazlılar’da sakatlığı bulunan Adem Ljajic kadroda yer almadı. Yeni transferler N’Skala, Welinton ve Bernad Mensah’ın ise ilk 11’de yer alması bekleniyor.

SAAT: 21.00

STAT: Toumba Stadı

HAKEM: Daniele Doveri

YAYIN: Kanal D

MUHTEMEL 11’LER

PAOK: Paschalakis, Varela, Crespo, Ingason, Limnios, El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Biseswar, Akpom, Swiderski

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Necip, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin

