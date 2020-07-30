İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri!

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Buna göre Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.

Siyah beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olacak.

Öte yandan Beşiktaş, gruplara kalmayı başardığı takdirde yaklaşık 27 milyon Euro'luk (2020 milyon TL) gelirin sahibi olacak.

İkinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:

♦ PAOK (Yunanistan)

♦ AZ Alkmaar (Hollanda)

♦ Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:

♦ Krasnodar (Rusya)

♦ Viktoria Plzen Çekya)

♦ Rapid Vien (Avusturya)

♦ Stade Rennais (Fransa)

PLAY-OFF'DA SERİ BAŞI ÇIKABİLİR

Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşışabilir.

Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.

