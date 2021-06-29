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İşte Boupendza'nın yeni takımı!

29.06.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Gabonlu yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta devrede. Yıldız oyuncunun Atalanta ile her konuda anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

İşte Boupendza'nın yeni takımı!

Gabon basını Boupendza için birçok iddia ortaya attı. Başarılı futbolcu için Atalanta, Fiorentina ve Arsenal'in devrede olduğu aktarılmıştı. Gabon Media Time'da yer alan habere göre Boupendza için Atalanta ile el sıkışıldı.

DEĞERİNİ YÜZDE 1800'E KATLADI

Haberde Aaron Boupendza'nın değerini yüzde 1800 kadar artırdığı ve Atalanta ile Fiorentina'nın dikkatini çektiği belirtildi. Boupendza'nın da İtalya'ya transfer olmak istediği ifade edildi.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

Hatayspor, Boupendza için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Atalanta ile Hatayspor arasında görüşmelerin sona gelindiği ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor Aaron Boupendza
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