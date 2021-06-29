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Galatasaray iki yıldızı kadrosuna katıyor

29.06.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar, Fatih Terim'in istediği iki yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Resmi açıklamanın yapılması artık an meselesi. İşte detaylar...

Galatasaray iki yıldızı kadrosuna katıyor

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Fatih Terim'in en az 5-6 yeni transferi PSV maçından önce kadrosuna katmak istediği ifade edilirken yönetim tüm imkanları seferber etmiş durumda. Galatasaray iki yıldız futbolcunun transferinde son aşamaya geldi. İşte detaylar...

YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA

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Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi borçsuzluk kağıdı alabilmek ve yeni transferlere kaynak bulabilmek için yoğun çaba harcıyor. Galatasaray yönetiminin yakın zamanda borçsuzluk kağıdını alıp yeni transferlere imza attırması bekleniyor.

FLORYA'YA TRANSFER ÇIKARMASI

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Geçtiğimiz hafta Florya'ya ziyarette bulunan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in kameralara verdiği pozlar taraftarları da heyecnalandırmıştı. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı oyuncular ortaya çıkmaya başladı.

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'GALATASARAY, PAULINHO TRANSFERİNİ BİTİRMEK ÜZERE'

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Todofichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın. Galatasaray ve Paulinho arasında yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği vurgulandı.Haberde Fatih Terim'in Paulinho transferinde ısrarcı olduğu ifade edilirken Brezilyalı futbolcunun da gelen bazı teklifleri Galatasaray'ı istemesi sebebiyle reddettiği aktarıldı. Haberde Paulinho'ya ülkesi Brezilya'dan da bazı tekliflerin olduğu fakat yıldız futbolcunun tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı aktarıldı. Galatasaray'ın Paulinho transferine son noktayı koyabilmek adına büyük çaba harcadığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı iddia edildi.

ALEX MORENO İDDİASI

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İspanya'dan Galatasaray için diğer bir iddia Alex Moreno için geldi. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, Alex Moreno için Real Betis ile resmi görüşmelere başladı.Alex Moreno'yla Marsilya'nın da yakındna ilgilendiği iddia edilirken oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istediği ve Galatasaray'ın Betis'e reddedilemeyecek bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Alex Moreno için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilirken satın alma opsiyonunun 7 milyon eurodan fazla olduğu ifade edildi. Real Betis yönetiminin satın alma opsiyonunu zorunlu kılacak bir anlaşma istediği ve iki kulüp arasında yapılacak son görşmelerin ardından transferin resmiyet kazanacağı aktarıldı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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