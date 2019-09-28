Mynet Trend

İşte Brad Pitt'in yeni sevgilisi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Brad Pitt, kız arkadaşıyla böyle görüntülendi.

Angelina Jolie ile uzun birlikteliği ve beklenenden kısa süren evliliğinin bitiş sürecinde zor bir dönem geçiren Brad Pitt, iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.

BGUS_1731124_009

55 yaşındaki oyuncunun bir süredir mücevher tasarımcı ve holistik şifacı Sat Hari Khalsa ile birlikte olduğu ileri sürülüyor.

BGUS_1732696_001

Bu kez gösteri dünyasından bir sevgili seçmeyen Pitt, Khari ile birlikte katıldığı bir etkinlikte objektiflere takıldı. Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, gece boyu sohbet etti.

BGUS_1731124_010

Sat Hari Khalsa, Pitt'in başrolünü üstlendiği Ad Astra filminin galasından sonra düzenlenen partide de aktöre eşlik etmişti.


PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündemindeShow TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde
Cinsel içerikli film çekmişti! Cinsel içerikli video sitesi...Cinsel içerikli film çekmişti! Cinsel içerikli video sitesi...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt angelina jolie

En Çok Okunan Trend Haberler

Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Yer: Antalya! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Yer: Antalya! Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde

Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde

Bella Thorne cinsel içerikli paylaşım sitesinden ödül aldı

Cinsel içerikli film çekmişti! Cinsel içerikli video sitesi...

Survivor yarışmacısı Sema Aydemir pozlarıyla Instagram'da olay oldu

Survivor yarışmacısının inanılmaz değişimi! Olay pozlar

Ünlü oyuncu Ekin Koç, Succession dizisinde hangi rolde oynayacak?

Ekin Koç, dünyaca ünlü dizide rol alacak!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Kendall Jenner'ın aylık geliri 'yok artık' dedirtti!

Şimdi de geliriyle gündemde! 'Yok artık' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.