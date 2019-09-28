İşte Brad Pitt'in yeni sevgilisi!

Angelina Jolie ile uzun birlikteliği ve beklenenden kısa süren evliliğinin bitiş sürecinde zor bir dönem geçiren Brad Pitt, iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.

55 yaşındaki oyuncunun bir süredir mücevher tasarımcı ve holistik şifacı Sat Hari Khalsa ile birlikte olduğu ileri sürülüyor.

Bu kez gösteri dünyasından bir sevgili seçmeyen Pitt, Khari ile birlikte katıldığı bir etkinlikte objektiflere takıldı. Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, gece boyu sohbet etti.

Sat Hari Khalsa, Pitt'in başrolünü üstlendiği Ad Astra filminin galasından sonra düzenlenen partide de aktöre eşlik etmişti.



